Alzheimer, un webinar gratuito per affrontare al meglio il periodo estivo

la partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

L'associazione ALZHEIMER BAT ODV, con sede a Trani, in via Calatafimi, n. 89 rende noto che, si terrà su Zoom il webinar gratuito dal titolo:L'evento è organizzato da Federazione Alzheimer Italia. I promotori dell'iniziativa hanno pensato di trattare questo argomento, consapevoli che l'estate sia un periodo molto delicato, che porta con sé cambiamenti delicati nelle abitudini quotidiane delle persone con demenza e di chi si prende cura di loro.Durante l'incontro si parlerà di come cercare di mantenere una routine piacevole, proporre attività adatte alle diverse esigenze e valorizzare le opportunità offerte dal territorio. Proporranno il loro contributo:, Terapista Occupazionale di Federazione Alzheimer Italia, e, della Dementia Friendly Community di Gavirate (VA). Saranno condivise idee semplici, esempi concreti e suggerimenti pratici da adattare alle diverse situazioni familiari.L'incontro sarà moderato da, psicologa e psicoterapeuta di Federazione Alzheimer Italia. Come sempre,Infine, si comunica che anche durante il mese di luglio è attivo il numero telefonico (3391881560) dello sportello di ascolto dell'associazione Alzheimer Bat OdV a cui rivolgersi per chiedere supporto psicologico e orientamento sui servizi presenti sul territorio. -