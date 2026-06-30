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Alzheimer, un webinar gratuito per affrontare al meglio il periodo estivo

L'iniziativa promossa da Alzheimer Bat OdV e Federazione Alzheimer Italia offrirà consigli pratici e attività dedicate alle persone con demenza e ai loro caregiver

Trani - martedì 30 giugno 2026 8.15
L'associazione ALZHEIMER BAT ODV, con sede a Trani, in via Calatafimi, n. 89 rende noto che giovedì 2 luglio 2026, alle ore 18:00, si terrà su Zoom il webinar gratuito dal titolo: "Vivere l'estate insieme. Consigli pratici e attività da svolgere a casa e all'aperto". L'evento è organizzato da Federazione Alzheimer Italia. I promotori dell'iniziativa hanno pensato di trattare questo argomento, consapevoli che l'estate sia un periodo molto delicato, che porta con sé cambiamenti delicati nelle abitudini quotidiane delle persone con demenza e di chi si prende cura di loro.

Durante l'incontro si parlerà di come cercare di mantenere una routine piacevole, proporre attività adatte alle diverse esigenze e valorizzare le opportunità offerte dal territorio. Proporranno il loro contributo: Susanna De Biagi, Terapista Occupazionale di Federazione Alzheimer Italia, e Paola Ossola, della Dementia Friendly Community di Gavirate (VA). Saranno condivise idee semplici, esempi concreti e suggerimenti pratici da adattare alle diverse situazioni familiari.

L'incontro sarà moderato da Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta di Federazione Alzheimer Italia. Come sempre, la partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Per registrarsi è possibile utilizzare il seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/3817818622849/WN_Xve8XLY1Tiubqv3Fj1HSLw

Infine, si comunica che anche durante il mese di luglio è attivo il numero telefonico (3391881560) dello sportello di ascolto dell'associazione Alzheimer Bat OdV a cui rivolgersi per chiedere supporto psicologico e orientamento sui servizi presenti sul territorio. - Nicola Ulisse - Pres. Alzheimer Bat ODV
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