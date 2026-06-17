Michele Pellegrino, archeologo tranese
Michele Pellegrino, archeologo tranese
Scuola e Lavoro

Michele Pellegrino, giovane archeologo tranese, conquista l’Europa della ricerca: 99/100 alla Marie Curie

Il ricercatore vince una delle borse post-dottorato più prestigiose al mondo: studierà le comunità preistoriche dell'Età del Rame del Sud Italia attraverso ambienti virtuali 3D all’Università di Alicante

Trani - mercoledì 17 giugno 2026 10.00
Un risultato che porta il nome di Trani su uno dei palcoscenici più importanti della ricerca internazionale. Il giovane archeologo tranese Michele Pellegrino ha ottenuto la prestigiosa Postdoctoral Fellowship Marie Skłodowska-Curie Actions, conseguendo un punteggio quasi perfetto: 99/100. Un traguardo di assoluto rilievo che gli consentirà di proseguire il proprio percorso accademico all'Università di Alicante, in Spagna, dove svilupperà un progetto di studio sulle antiche popolazioni del Sud Italia attraverso la realizzazione di ambienti digitali tridimensionali e strumenti avanzati di ricostruzione virtuale.

Si tratta di uno dei riconoscimenti più ambiti a livello europeo per i giovani ricercatori, che premia eccellenza scientifica, innovazione e impatto internazionale delle attività di ricerca. Il lavoro di Pellegrino si inserisce nell'ambito delle Digital Humanities, un settore sempre più centrale che unisce archeologia, informatica e tecnologie immersive per la valorizzazione del patrimonio culturale. Proprio in questi giorni, l'Università di Salerno – presso cui il ricercatore è attualmente impegnato – ha celebrato il team di ricerca di cui fa parte per un importante progetto di digitalizzazione dei Bronzi di Riace. Il gruppo ha realizzato i cosiddetti "gemelli digitali" delle celebri statue attraverso tecniche di laser scanning e fotogrammetria, consentendo una riproduzione estremamente accurata dei reperti. L'articolo ufficiale dell'Ateneo salernitano che documenta il progetto è disponibile al seguente indirizzo: Ricerca | Anche l'Ateneo in campo per la digitalizzazione dei Bronzi di Riace

La notizia della vittoria della fellowship Marie Curie rappresenta quindi il naturale riconoscimento di un percorso già caratterizzato da risultati scientifici di primo piano e da una forte vocazione internazionale. Il progetto che lo porterà in Spagna si concentrerà sull'analisi e la ricostruzione digitale delle culture antiche del Mezzogiorno italiano, con l'obiettivo di creare nuovi strumenti di studio e divulgazione del patrimonio archeologico.

Un risultato che riempie d'orgoglio la comunità tranese e che conferma il ruolo sempre più rilevante dei giovani ricercatori italiani nei grandi circuiti della ricerca europea. Per Trani, il successo di Michele Pellegrino, un classe 1990 con Laurea Magistrale e Scuola di Specializzazione presso l'UNIBA "A.Moro" e dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno, non solo un motivo di prestigio, ma è anche la dimostrazione concreta di come talento, studio e innovazione possano trasformarsi in opportunità di valore internazionale che inorgoglisce anche la Puglia.
Da questo link è possibile approfondire alcuni aspetti scientifici peculiari della ricerca che impegna il nostro archeologo Michele Pellegrino LATe Ricerca Eneolitica per ambienti archeologici virtuali
Micheel Pelelgrino archeologoMicheel Pelelgrino archeologofotodott Michele Pellegrino
  • Università
  • premio
Altri contenuti a tema
Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa Orientamento universitario alla Biblioteca Bovio: una tre giorni per guidare i diplomandi tra piani di studio, Erasmus e adempimenti burocratici
“Lo splendore del superfluo”: l’incontro con gli autori a Palazzo Beltrani Eventi e cultura “Lo splendore del superfluo”: l’incontro con gli autori a Palazzo Beltrani Presentato nella serata di sabato il volume che raccoglie anni di studi sulle impropriamente dette “arti minori”
Una fetta di Trani nei 100 anni dell’UniBa Eventi e cultura Una fetta di Trani nei 100 anni dell’UniBa La ricercatrice tranese Rosamaria Venditti nell’organizzazione di “Galileo’s calling”
Università, lavoro e nuovi orizzonti della formazione: focus al centro di "Hey Sud" Speciale Università, lavoro e nuovi orizzonti della formazione: focus al centro di "Hey Sud" Le università di Puglia pronte a creare un hub attrattivo per imprese e grandi ricercatori
Al Politecnico la Borsa di Studio intitolata al prof.ing. tranese Michele Bozzetti Vita di città Al Politecnico la Borsa di Studio intitolata al prof.ing. tranese Michele Bozzetti "Anche grazie a questi piccoli eventi, papà continua a vivere nella memoria di tutte le persone che gli hanno voluto bene"
Premio Professionalità del Rotary al regista tranese Fabrizio Corallo Eventi e cultura Premio Professionalità del Rotary al regista tranese Fabrizio Corallo La cerimonia in programma domenica 28 allo Sporting club
11 #Resti? Da Trani l'hashtag di Irene che invita a studiare in Puglia Vita di città #Resti? Da Trani l'hashtag di Irene che invita a studiare in Puglia La giovane studentessa dell'Università di Bari ha partecipato a un bando che invita a promuovere gli studi nella nostra regione
L’Iiss Aldo Moro ancora premiato nel settore della sostenibilità ambientale L’Iiss Aldo Moro ancora premiato nel settore della sostenibilità ambientale Conferma della scuola tranese verso la sostenibilità ambientale
Una notte al museo tra storia, avventura e meraviglia
17 giugno 2026 Una notte al museo tra storia, avventura e meraviglia
La nostra ultima estate, il cortometraggio girato a Trani domani in prima assoluta a Bisceglie
17 giugno 2026 La nostra ultima estate, il cortometraggio girato a Trani domani in prima assoluta a Bisceglie
Battiti Live a Trani, Angelo Guarriello: “Massima attenzione alla sicurezza sanitaria”
17 giugno 2026 Battiti Live a Trani, Angelo Guarriello: “Massima attenzione alla sicurezza sanitaria”
ContestoLab punta su inclusione e autonomia: candidato a "Orizzonti Solidali " il progetto Campus Estivo 2026
17 giugno 2026 ContestoLab punta su inclusione e autonomia: candidato a "Orizzonti Solidali" il progetto Campus Estivo 2026
"Mar Arte ", il mare diventa ispirazione e materia: a Trani una mostra tra pittura e arte del recupero
17 giugno 2026 "Mar Arte", il mare diventa ispirazione e materia: a Trani una mostra tra pittura e arte del recupero
Trani, torna "Notte prima degli esami 2026 ": stasera i maturandi si ritrovano sul piazzale di Santa Maria di Colonna
17 giugno 2026 Trani, torna "Notte prima degli esami 2026": stasera i maturandi si ritrovano sul piazzale di Santa Maria di Colonna
"Fate della vostra vita un capolavoro di felicità ": il messaggio dell'Arcivescovo ai maturandi
17 giugno 2026 "Fate della vostra vita un capolavoro di felicità": il messaggio dell'Arcivescovo ai maturandi
Castello Svevo, un nuovo percorso immersivo tra storia, mare e innovazione
17 giugno 2026 Castello Svevo, un nuovo percorso immersivo tra storia, mare e innovazione
Da Trani al palco con Nina Zilli, Michele Corcella dirige la Martini Big Band
16 giugno 2026 Da Trani al palco con Nina Zilli, Michele Corcella dirige la Martini Big Band
“Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie
16 giugno 2026 “Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.