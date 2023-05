Premio Professionalità del Rotary al regista tranese Fabrizio Corallo

Domenica 28 maggio, nella splendida cornice dello Sporting Club di Trani, alle 18.30, si terrà la tradizionale cerimonia che il Rotary Club di Trani promuove annualmente per riconoscere e valorizzare la professionalità di illustri personalità che si sono affermate con successo nei più diversi ambiti.Il Premio fu istituito nel lontano 1990, anno di Presidenza dell'Avv. Antonio Giorgino, come riconoscimento ai non Rotariani che si siano distinti nella loro attività professionale o artistica e persegue l'obiettivo di diffondere e promuovere l'immagine positiva del Rotary anche in altri ambienti.Per il corrente anno rotariano il Premio Professionalità, come deliberato dal Presidente, Pietro de Luca Tupputi Schinosa, in seno al Consiglio direttivo del Club, sarà conferito al regista tranese Fabrizio Corallo.Dopo i saluti rituali del Segretario del Club, Mario Fucci, e l'intervento introduttivo del Presidente, seguirà, per l'Amministrazione Comunale, l'indirizzo di saluto del Sindaco Amedeo Bottaro.Nel corso della cerimonia, che prevede la presenza di autorità rotariane, sarà trasmesso il docu-film "Napoli Signora", che porta la firma del regista Fabrizio Corallo, in cui personaggi, quali Renzo Arbore e Raffaele La Capria, offriranno la loro personale "lettura" di una città straordinaria, quale Napoli.Si tratta di un vero e proprio omaggio alla città di Napoli, raccontata da due punti di vista convergenti. Da una parte quello di un partenopeo doc, Raffaele La Capria, scrittore e sceneggiatore, innamorato della sua città ma da sempre critico verso ogni messinscena della "napoletanità"; dall'altra quello di un napoletano "d'adozione" come Renzo Arbore, showman foggiano che, frequentandone l'Università, fu segnato per sempre dalla vitalità musicale e artistica del capoluogo campano.Si intrecceranno così le storie, le suggestioni, i ricordi del passato di questi due personaggi della cultura italiana che, magistralmente condotti dal regista tranese Fabrizio Corallo, raccontano, da testimoni d'eccezione, nobiltà e splendori di una città amatissima, descrivendone la vitalità artistica, culturale e civile fra aneddoti, percorsi e frequentazioni.Al termine della proiezione, la giornalista, dott.ssa Lucia De Mari, intervisterà Fabrizio Corallo sulla sua brillante carriera di regista: seguirà la premiazione con lettura delle motivazioni da parte del Presidente e consegna a Fabrizio Corallo del riconoscimento alla sua professionalità per i pregevoli traguardi di eccellenza raggiunti.Il Premio Professionalità, assegnato annualmente nel solco della tradizione e della continuità, costituisce per il Rotary Club di Trani un momento di grande rilevanza poiché, attraverso questo service, realizza l'obiettivo di promozione e diffusione della sua immagine allo scopo di valorizzare la qualificata professionalità presente nel nostro territorio.