L’Iiss Aldo Moro ancora premiato nel settore della sostenibilità ambientale

La seconda edizione del concorso "Tartufi di Puglia e la Gastronomia Marinara", ha visto l'IISS Aldo Moro di Trani ricevere il "Premio Speciale prevenzione scarti edibili e sostenibilità". La giuria, riunitasi presso l'Istituto Perotti di Bari, per la valutazione delle proposte gastronomiche dei vari Istituti Alberghieri di Puglia, ha attribuito il premio alla scuola di Trani con menzione speciale da parte dell'on. Giuseppe L'Abbate.Il premio conferma l'attenzione della scuola tranese nei confronti del tema della sostenibilità ambientale. Innovativa è parsa alla giuria l'idea dell'utilizzo del qr code per la tracciabilità degli ingredienti utilizzati. Autore del progetto il Prof. Mario Conversano, che ha guidato lo studente Luca Lian Virgilio in questa sfida. Il Dirigente scolastico, Prof. Michele Buonvino, ha espresso il proprio apprezzamento per il successo ottenuto, frutto del lavoro di studenti e docenti, sempre pronti a misurarsi con il territorio nell'ottica della crescita e dell'arricchimento.