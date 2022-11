Premio "de Benedictis": assegnate le borse di studio a due eccellenti studenti tranesi

Sono state consegnate ai giovani Angelo Pascarelli e Francesca Sardella, ex studenti del Liceo Scientifico "Vecchi" di Trani, le borse di studio della VI edizione del Premio intitolato all'imprenditore tranese Mauro de Benedictis, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell'Auditorium del liceo, in collaborazione con la sezione cittadina della Fidapa.Dopo i saluti di rito da parte della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, della sig.ra Raffaella Faconda e dell' assessore al marketing e promozione del territorio del Comune di Trani Lucia de Mari, la serata in memoria dell' imprenditore de Benedictis è stata impreziosita dal reading dei giovani studenti del Vecchi che ha allietato il pubblico numeroso, tra cui genitori di futuri studenti, gli studenti atleti di Alto livello, gli studenti frequentanti le curvature e le sperimentazioni del Liceo Vecchi e i membri del comitato studentesco.Alla fine, la proclamazione degli studenti destinatari della borsa, Angela Pascarelli e Francesca Sardella, distintisi per il voto di diploma e per la media nel corso degli studi al Liceo Vecchi, e per la loro poliedrica intelligenza che li ha visti nei cinque anni al Vecchi partecipare ad attivita' extracurricolari e gare di diverso genere, come Certamina in lingua latina o gare sportive.