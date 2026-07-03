Raffaele Covelli - Premio Nazionale AVEDISCO 2026
Raffaele Covelli - Premio Nazionale AVEDISCO 2026
Attualità

Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta

La cerimonia di premiazione si svolgerà oggi presso il prestigioso Hotel Savoia Regency di Bologna

Trani - venerdì 3 luglio 2026 9.28
Trani è tra le città protagoniste della 30ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato agli Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. A ricevere il premio quest'anno sarà, tra gli altri, Raffaele Covelli, riconosciuto per il percorso professionale costruito nel tempo e per gli ottimi risultati ottenuti nel mondo della Vendita Diretta, grazie all'Azienda Associata PM International.

Raffaele, nato e cresciuto a Trani, verrà Premiato alla Carriera per il suo impegno costante e il ruolo fondamentale svolto all'interno del suo team. Collaboratore esemplare per integrità e tenacia, è riuscito ad ispirare tutti con il suo lungo percorso di successo e soddisfazione personale. PM International è un marchio internazionale che si occupa di benessere e salute grazie alla formulazione e vendita di integratori; è presente in 71 Paesi, inclusa l'Italia dove opera dal 1997.

La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 3 luglio presso il prestigioso Hotel Savoia Regency di Bologna, nell'ambito del tradizionale evento promosso da AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – ed a consegnare i riconoscimenti sarà il Presidente dell'Associazione, Giovanni Paolino.

La Vendita Diretta si conferma un settore in continua evoluzione, inclusivo e meritocratico, capace di valorizzare il talento individuale e offrire reali opportunità di crescita professionale, favorendo un equilibrio flessibile tra lavoro e vita quotidiana. Le Imprese Associate AVEDISCO hanno generato nel 2025 un fatturato aggregato pari a 675 milioni di euro, coinvolgendo quasi 280.000 Incaricati alle Vendite, di cui il 38% giovani tra i 25 e i 44 anni e prevalentemente donne, pari al 70%.
  • premio
Altri contenuti a tema
Michele Pellegrino, giovane archeologo tranese, conquista l’Europa della ricerca: 99/100 alla Marie Curie Scuola e Lavoro Michele Pellegrino, giovane archeologo tranese, conquista l’Europa della ricerca: 99/100 alla Marie Curie Il ricercatore vince una delle borse post-dottorato più prestigiose al mondo: studierà le comunità preistoriche dell'Età del Rame del Sud Italia attraverso ambienti virtuali 3D all’Università di Alicante
Premio Professionalità del Rotary al regista tranese Fabrizio Corallo Eventi e cultura Premio Professionalità del Rotary al regista tranese Fabrizio Corallo La cerimonia in programma domenica 28 allo Sporting club
L’Iiss Aldo Moro ancora premiato nel settore della sostenibilità ambientale Scuola e Lavoro L’Iiss Aldo Moro ancora premiato nel settore della sostenibilità ambientale Conferma della scuola tranese verso la sostenibilità ambientale
Premio "de Benedictis": assegnate le borse di studio a due eccellenti studenti tranesi Eventi e cultura Premio "de Benedictis": assegnate le borse di studio a due eccellenti studenti tranesi A Francesca Sardella e Angelo Pascarelli il prestigioso riconoscimento della Fidapa
Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione
3 luglio 2026 Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione
Legambiente Trani e studenti Luiss insieme per una settimana di volontariato, ambiente e cittadinanza attiva
3 luglio 2026 Legambiente Trani e studenti Luiss insieme per una settimana di volontariato, ambiente e cittadinanza attiva
Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio
3 luglio 2026 Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio
Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
3 luglio 2026 Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
"La verità è altrove ": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
3 luglio 2026 "La verità è altrove": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
3 luglio 2026 Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo "
3 luglio 2026 Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo"
Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo
2 luglio 2026 Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo
Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco
2 luglio 2026 Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco
Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata
2 luglio 2026 Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.