Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta

Trani è tra le città protagoniste della, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato agli Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. A ricevere il premio quest'anno sarà, tra gli altri,, riconosciuto per il percorso professionale costruito nel tempo e per gli ottimi risultati ottenuti nel mondo della Vendita Diretta, grazie all'Azienda Associata, nato e cresciuto a Trani, verrà Premiato alla Carriera per il suo impegno costante e il ruolo fondamentale svolto all'interno del suo team. Collaboratore esemplare per integrità e tenacia, è riuscito ad ispirare tutti con il suo lungo percorso di successo e soddisfazione personale.è un marchio internazionale che si occupa di benessere e salute grazie alla formulazione e vendita di integratori; è presente in 71 Paesi, inclusa l'Italia dove opera dal 1997.La cerimonia di premiazione si svolgeràpresso il prestigioso, nell'ambito del tradizionale evento promosso da AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – ed a consegnare i riconoscimenti sarà il Presidente dell'Associazione, Giovanni Paolino.La Vendita Diretta si conferma un settore in continua evoluzione, inclusivo e meritocratico, capace di valorizzare il talento individuale e offrire reali opportunità di crescita professionale, favorendo un equilibrio flessibile tra lavoro e vita quotidiana. Le Imprese Associate AVEDISCO hanno generato nel 2025 un fatturato aggregato pari a, coinvolgendo quasi, di cui ilgiovani tra i 25 e i 44 anni e prevalentemente donne, pari al