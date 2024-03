Al Politecnico la Borsa di Studio intitolata al prof.ing. tranese Michele Bozzetti

Al professore-ingegnere elettrotecnico e docente universitario nato a Bari, nel 1950, ma sempre vissuto a Trani - venuto a mancare nel 2021 a settantun anni - il Politecnico di Bari e la famiglia hanno intitolato una Borsa di Studio per studenti meritevoli: questo dopo che tanti professionisti di tutto il sud Italia con Michele Bozzetti si sono laureati e hanno avviato le loro carriere.Un gesto dedicato all'amore che aveva il prof. Bozzetti per l'insegnamento e che consentirà ad alcuni studenti meritevoli di avere qualche sostegno in più: "Questa iniziativa nasce con l'intento di ricordare la sua figura illustre di Studioso, nel senso di amante dello studio, dell'approfondimento e attento osservatore e di Maestro che prendeva a cuore i suoi studenti, a volte anche nelle loro vicende personali che potevano comportare ritardi nello studio o rinunce importanti, che lui valutava e aiutava a superare con il suo sostegno": queste le bellissime parole a lui dedicate contenute nel bando.Di seguito la dedica della figlia Marinella pubblicata sulla sua pagina Facebook.Nella mia ormai eterna elaborazione di questo lutto non posso non gioire del fatto che anche grazie a questi piccoli eventi, papà continui a vivere nella memoria mia e di tutte le persone che gli hanno voluto bene, ma da oggi anche di qualche studente che forse non ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona ma che sicuramente gli sarà grato per questo piccolo sostegno. Grazie alla prof.ssa D'Orazio per l'impegno profuso perchè si realizzasse questo nostro desiderio e soprattutto a mia sorella Margherita Bozzetti che, nella nostra famiglia disordinata, riesce sempre a tenere le fila".Il profilo del prof.ing. Bozzetti nella biografia di un altro illustre cittadino Tranese il professor Domenico Di Palo: Michele Bozzetti si è laureato in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Bari nel 1975. Dal 1980 al 1983 è stato incaricato di microonde presso la predetta facoltà.Nel 1986 è stato nominato professore associato nel raggruppamento campi elettromagnetici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, dove ha insegnato la disciplina delle microonde fino al 1990, ricoprendo per supplenza l'incarico di insegnamento della disciplina antenne e propagazione presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari.Nel 1990 ha trasferito la propria titolarità prima presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari e poi al Politecnico di Bari dove ha continuato a lavorare.Nel corso della sua permanenza nel mondo accademico ha rivolto i propri interessi scientifici al settore dei campi elettromagnetici, con particolare attenzione verso gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti, i sistemi di antenne a microonde e la compatibilità elettromagnetica. Tale interessamento è stato accompagnato da una attività di pubblicazioni su importanti riviste nazionali e internazionali.