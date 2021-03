Dottoressa con una tesi dedicata a Trani: il plauso del Sindaco a nome della Città

La notizia è riportata dal Sindaco sul suo profilo facebook e la riportiamo in virtù dello studio condotto dalla neo dottoressa, dedicato a un periodo storico cruciale della storia della nostra Città."Un bel regalo per il mio onomastico: una tesi di laurea sulla città di Trani e, nello specifico, sull'evoluzione della scrittura epigrafica nelle iscrizioni medievali della città.Un bellissimo studio, che indaga in profondità la storia di Trani e dei suoi protagonisti nel contesto di una società, quella medievale, che ha dovuto affrontare un'infinità di sfide.Il dono è di Luana Tesoro che ha scelto la nostra sala Tamborrino per sostenere la seduta di laurea da remoto per via dalle attuali restrizioni #covid.Sono già 11 gli studenti che hanno sfruttato l'occasione concessa dall'Amministrazione ed hanno scelto di utilizzare, senza alcun costo, la nostra sala dedicata agli eventi istituzionali ed alle cerimonie per la conclusione del proprio percorso di studio.Ne siamo felici ed onorati."