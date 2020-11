Emergenza Coronavirus, l'università di Bari proroga la DaD fino al 31 gennaio

L'università degli studi di Bari ha deciso di prorogare le misure attualmente in atto, per contrastare l'emergenza Covid-19, fino al prossimo 31 gennaio.Stando a quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta odierna, riporta Link Bari, restano in vigore le seguenti misure: sospensione delle attività didattiche in presenza per gli studenti degli anni successivi al primo; didattica mista per gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico mentre proseguono senza cambiamenti le attività laboratoriali, di ricerca, i tirocini e le sedute di laurea.