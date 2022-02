Didattica mista nelle università promossa dagli studenti fuori sede di Trani

Il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid è in scadenza il 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe del Governo.Durante questo periodo di emergenza trascorso sino ad oggi le nuove tecnologie informatiche hanno aiutato in parte a continuare le attività quotidiane in svariati settori. Le università, in particolar modo, hanno agito utilizzando le tecnologie per portare avanti l'istruzione dei propri studenti in modalità remota con personal computer, postazioni fisse e internet. L'ultimo comunicato dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro datato il 29 dicembre 2021 ha infatti espresso le nuove modalità di esercizio delle attività scolastiche accademiche.Fino al 31 gennaio 2022 le lezioni sono state esercitate in modalità mista ed anche lo svolgimento degli esami sono stati previsti in egual maniera. Quali sono le considerazioni da fare sull'esercizio e l'utilizzo delle nuove tecnologie a questo punto? Quali sono le opinioni degli studenti sulle modalità di svolgimento degli esami universitari in modalità da remoto? Prendiamo le riflessioni e opinioni di questa categoria di studenti più capace di discernimento, rispetto ai più piccoli, per arrivare ad un risultato.Noi di Traniviva siamo riusciti ad interrogare alcuni studenti universitari che frequentano abitualmente la biblioteca comunale: la maggior parte di loro ha espresso parere favorevole alla modalità mista per istruire le attuali e le prossime generazioni.Le nuove modalità affermatesi nel periodo epidemiologico consentirebbero ai tanti studenti fuori lo svolgimento in forma più agevolata delle lezioni e degli esami.