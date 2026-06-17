L’ex Convento dei Cappuccini volta pagina: c’è la svolta per la messa in sicurezza. Trionfa la linea del Comitato: «Ora una RSA per Trani»

Istituire una RSA ex novo nel territorio comunale, capace di dare risposte mediche e assistenziali strutturate agli anziani non autosufficienti ed indigenti. Riconvertire lo storico immobile di via Cappuccini per scopi sociali, culturali e associativi alternativi, strappando al degrado anche l'antico e prezioso agrumeto interno.

Undici anni di abbandono, silenzio e rimpalli di responsabilità non sono bastati a cancellare la memoria storica e l'utilità sociale di uno degli immobili più cari alla cittadinanza tranese. L', per tutti semplicemente i, si appresta a vivere il primo capitolo di una complessa ma fondamentale operazione di salvataggio.La svolta è impressa nero su bianco nelladell'Area III Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani. Il provvedimento dispone l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza per l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile situato in via Cappuccini 1. Un atto formale, certo, ma che rappresenta una, la cui caparbietà ha impedito che sulla struttura cadesse definitivamente l'oblio.L'incarico professionale è stato affidato all'operatore economico, che ha offerto un ribasso del 20% sulla base d'asta tramite la piattaforma MePA (Trattativa diretta n. 6320827). I numeri dell'operazione sono dettagliati e certificano l'impegno finanziario immediato dell'Ente per € € 32.454,77. Il procedimento, istruito dal Responsabile del Procedimento, l', e firmato dal Dirigente dell'Area III, l'non graverà sulle tasche dei cittadini come spesa corrente, ma attingeranno direttamente dalle casse degli oneri di urbanizzazione del corrente esercizio finanziario, anche questa è una bella notizia.Se si è giunti a questa determinazione, lo si deve a un vero e proprio "pressing" civico e tecnologico. Il, infatti, non si è limitato alle pur giuste rimostranze verbali:, l'organismo cittadino è riuscito a mappare dall'alto le condizioni della copertura, documentando fotograficamente il. Questa indagine indipendente ha rivelato come l'acqua piovana stesse letteralmente scavando l'edificio dall'interno, provocando la vistosa e preoccupante macchia di umidità sul prospetto laterale di via delle Tufare, minando la stabilità complessiva del complesso.L'effetto domino delle denunce del Comitato è stato immediato con la(SABAP-FG), con nota prot. 5629, interviene ufficialmente chiedendo al Comune chiarimenti urgenti sullo stato di degrado e sulle azioni conservative da adottare, ilche nella seduta delegistra l'intervento del Dirigente al Ramo, ing. Puzziferri, che pur predicando prudenza, perchè il Comune non intendeva accollarsi un immobile fatiscente senza prima averne stimato i rischi, decide così di pianificare un'ispezione approfondita anche tramite l'ausilio di una società diper saggiare le condizioni delle murature alte. Arrivando poi all'atto del, quando viene firmato il verbale di formale riconsegna dell'immobile dall'ASP al Comune di Trani, che ne acquisisce la piena disponibilità giuridica e materiale, e di conseguenza dispone con la determina nr.85 dell'a messa in sicurezza.Un elemento di novità fondamentale in questa complessa partita è stato l'insediamento del nuovo Commissario Straordinario dell'ASP, l', nominato il 29 ottobre 2025. Dimostrando una netta inversione di tendenza rispetto al passato, Chiariello ha preso possesso della struttura già il 28 novembre 2025, denunciando immediatamente al Comune il pericolo di crolli.Il Commissario ha apertamente auspicato una, legittimando l'operato dei cittadini. Dal canto suo, il Comitato ha continuato a vigilare presentando istanze di accesso agli atti a cascata (indirizzate persino al Presidente della Regione Puglia e al Servizio Inclusione Sociale) per chiarire la catena di custodia del bene e pretendere la massima trasparenza sulle relazioni tecniche pregresse.La visione delsi distingue per pragmatismo e lungimiranza. Fin dalla sua nascita, l'obiettivo non è mai stato la riapertura nostalgica della vecchia struttura assistenziale, i cui standard strutturali sono ormai superati dai requisiti previsti dalle normative moderne. «Una Casa di Riposo comunale - dicono dal Comitato - rappresenta una risorsa fondamentale per le fasce sociali più deboli, per le persone sole e con limitate possibilità economiche. La sua chiusura nel 2014 ha lasciato una ferita aperta». In una città come Trani, specchio di una popolazione nazionale che tende progressivamente all'invecchiamento,è diventata un'emergenza sociale non più procrastinabile. La proposta del Comitato è dunque duplice e sposta l'asse del dibattito sul futuro dei servizi sociali tranesi:È bene specificare che la determina n. 856. Gli ingegneri Bacco e Ciciriello dovranno redigere i progetti (tecnico-economico ed esecutivo) che dovranno poi essere obbligatoriamente sottoposti al vaglio e all'autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di un bene storico tutelato (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004). Solo dopo questo decisivo imprimatur e l'indizione di una nuova gara d'appalto – rivolta a ditte specializzate iscritte nella categoria di restauro OG2 – si passerà ai lavori materiali. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma il rimpallo di responsabilità è finito: l'ex Convento dei Cappuccini è tornato al Comune, e i cittadini, con il Comitato in prima linea, hanno dimostrato che quando la partecipazione è competente, la burocrazia non può fare altro che arrendersi ed attivarsi.