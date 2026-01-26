Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani, nel Triennale 1,5 milioni per l'ex Casa di Riposo, ma la struttura cade a pezzi

Il Dirigente: "Crollata parte del tetto. Dopo anni di silenzio l'ASP vuole ridarcelo, ma serve cautela". Al via indagini strutturali con edilizia acrobatica

Trani - lunedì 26 gennaio 2026 20.01
Un piano da 1,5 milioni di euro previsto per il 2028, ma un presente fatto di crolli, degrado e, soprattutto, un nodo proprietario ancora tutto da sciogliere. È quanto emerso oggi in Consiglio Comunale durante la discussione sul punto 9 all'ordine del giorno, il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028", approvato poi dall'assise con 24 voti favorevoli e 4 contrari. Al centro del dibattito, sollecitato dalle annose richieste del Comitato cittadino che da tempo vigila sulle sorti della struttura, c'è il destino dell'ex Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II". A fare chiarezza sullo stato dell'arte è intervenuto l'Ing. Luigi Puzziferri, dirigente dell'Area Lavori Pubblici, con una precisazione netta che sposta l'asse delle responsabilità: l'immobile non è attualmente gestito dal Comune.

"L'immobile è ancora dell'ASP" «La Casa di Riposo è ancora in possesso all'ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)» ha tuonato Puzziferri, rispondendo alle interrogazioni in aula. Il dirigente ha svelato un cambio di passo nei rapporti istituzionali: «Dopo anni di silenzio assordante, il nuovo Presidente dell'ASP si sta interfacciando con il Comune e ha chiesto di riconsegnare la struttura». Tuttavia, Palazzo di Città non sembra intenzionato ad accettare un "pacco a scatola chiusa". «Non penso sia una cosa così semplice riprenderselo senza particolari valutazioni dopo anni di degrado che certamente non dipendono da noi» ha ammonito il dirigente.

Il precedente di Palazzo Trombetta La cautela del Comune nasce da pregresse esperienze negative con l'ente di assistenza. Puzziferri ha citato il caso di Palazzo Trombetta in piazza Longobardi, dove il Comune detiene una piccola proprietà condominiale insieme all'ASP: «Siamo stati costretti a sobbarcarci la quota parte dell'ASP per mettere in sicurezza l'immobile, perché l'ente non si è mai presentato né ha pagato, nonostante le grosse pendenze che abbiamo con loro». Un precedente che pesa come un macigno sulla trattativa per la Casa di Riposo.

Crolli e "Edilizia Acrobatica" Sotto il profilo tecnico, la situazione dell'ex "Vittorio Emanuele II" è critica. È stato confermato il crollo di una parte del solaio di copertura del secondo piano, realizzato con vecchie putrelle in ferro ormai deteriorate. «Non ci sono problemi particolari sulle mura portanti – ha rassicurato Puzziferri – ma l'unica soluzione tampone, in attesa di fondi, è creare una copertura provvisoria in lamiera metallica per fermare le infiltrazioni d'acqua». Nel frattempo, qualcosa si muove sul fronte della diagnosi. Proprio oggi si è tenuta una conferenza di servizi per avviare le indagini strutturali: «Utilizzeremo una società di edilizia acrobatica, tecnici che usano funi e tecniche di arrampicata, per effettuare i sondaggi endoscopici sulla muratura, recentemente autorizzati dalla Soprintendenza dopo mesi di attesa». tl@
Luigi Puzziferri
Luigi Puzziferri
  • Casa di riposo
Altri contenuti a tema
Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso Cronaca Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso La precisazione del Commissario Chiariello: «Avevo segnalato i crolli già a novembre, appena insediato. Ora la messa in sicurezza spetta al Comune»
51 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile Cronaca Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile Una nuova segnalazione dell'omonimo 'Comitato' mette in luce problemi di infiltrazioni
Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero Eventi e cultura Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero La biblioteca “G. Bovio” ha ospitato una conferenza sul convento dei Cappuccini ripercorrendone la storia e discutendo del futuro
Casa di riposo di Trani, un incontro disertato Casa di riposo di Trani, un incontro disertato Articolo 97: «Più competenze, meno poltrone»
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato» Attualità Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato» L'ex Commissario parteciperà all'incontro pubblico il 1° ottobre a San Magno
Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica Attualità Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica Mercoledì nella parrocchia San Magno
Le crepe profonde della “Vittorio Emanuele II” Vita di città Le crepe profonde della “Vittorio Emanuele II” Il comitato si riunirà domani
"Una nuova casa di riposo è possibile." Maria Grazia Cinquepalmi interviene sullo stato della Vittorio Emanuele II Attualità "Una nuova casa di riposo è possibile." Maria Grazia Cinquepalmi interviene sullo stato della Vittorio Emanuele II L'ex consigliere comunale parla di un ampio patrimonio immobiliare, sufficiente per il rilancio della struttura
Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno
26 gennaio 2026 Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno
21
FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate
26 gennaio 2026 FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate
Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani
26 gennaio 2026 Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani
Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì " al Bilancio prima del rimpasto finale
26 gennaio 2026 Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì" al Bilancio prima del rimpasto finale
È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»
26 gennaio 2026 È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»
Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza
26 gennaio 2026 Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza
Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia
26 gennaio 2026 Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia
Adriatica Trani supera Ugento e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Puglia
26 gennaio 2026 Adriatica Trani supera Ugento e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Puglia
Lavinia Group Volley Trani conquista la semifinale di Coppa Puglia: superato Trepuzzi Volley
26 gennaio 2026 Lavinia Group Volley Trani conquista la semifinale di Coppa Puglia: superato Trepuzzi Volley
Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena
25 gennaio 2026 Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.