Casa di riposo di Trani, un incontro disertato

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 18.23 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota del movimento Articolo97. «Ieri, 1 ottobre 2025, è stato un mercoledì piovoso per un incontro organizzato dal Comitato per la difesa della Casa di Riposo comunale, ex Cappuccini, di Trani.

Non diteci che con la pioggia non uscite di casa. Non diteci che giust giust questo mercoledì vi erano in contemporanea tutti gli eventi del mondo. Non diteci che gli altri impegni erano tutti inderogabili e più importanti di questo.

Una cosa di certo ci avete detto, tramite la vostra assenza: che della Casa di Riposo comunale non ve ne frega nulla!

Facciamo l'elenco degli assenti, come si fa a scuola: Il Sindaco Bottaro, il vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici Ferrante, l'assessore ai servizi sociali Rondinone, l'assessore ai rapporti con le associazioni Di Lernia, l'ex commissario della casa di riposo Santoro, tutti gli altri assessori, tutti i consiglieri di maggioranza. L'unico presente è stato il coraggioso Savino Cormio.

Che dovevano venire a fare tutti loro? Ad ascoltare cosa chiede un comitato di cittadini che ci mette impegno e tempo, a rispondere alle domande dei cittadini liberi alcuni dei quali hanno fatto parte della storia della struttura, a far comprendere in modo trasparente cosa è accaduto negli ultimi 10 anni, ad esporre le idee maturate per il futuro della casa di riposo Vittorio Emanuele II.

Un'altra occasione persa. Un'ulteriore conferma di un distacco totale di questa amministrazione dalla cittadinanza.

Intanto noi di Articolo 97 abbiamo avanzato un'idea: dare incarico a professionisti capaci di gestire la complessa situazione della Casa di Riposo per studiare soluzioni per il futuro, per il bene della città e dei futuri anziani. Più competenze, meno poltrone!»
