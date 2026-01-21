Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso

La precisazione del Commissario Chiariello: «Avevo segnalato i crolli già a novembre, appena insediato. Ora la messa in sicurezza spetta al Comune»

Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 6.19 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo dall' Avv. Stefano Chiarello, attuale Commissario Straordinario "Casa di Riposo Vittorio Emanuele II" il seguente comunicato stampa in merito alla situazione precaria dell'immobile denunciata dall'omonimo comitato. Ecco il testo integrale:

Intervengo in merito alle recenti segnalazioni pubblicate dalla vostra testata sullo stato dell'immobile in Via dei Cappuccini n. 1, di proprietà del Comune di Trani, un tempo adibito a casa di riposo dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Vittorio Emanuele II e attualmente non più in uso all'ente per il quale in data 30.10.2025 ho ricevuto dalla Regione Puglia comunicazione di nomina quale Commissario Straordinario. Ci tengo a precisare che nel mese di novembre, poco dopo l'entrata in carica e appena ho avuto accesso all'immobile di Via dei Cappuccini, più precisamente in data 28.11.2025, ho segnalato al Comune di Trani lo stato di degrado e pericolo dell'immobile in questione (facendo specifico riferimento alla porzione di tetto crollato e alla macchia di umidità e la crepa visibili sulla facciata prospiciente Via delle Tufare), rilevando la possibilità di un ulteriore peggioramento delle condizioni dell'edificio in caso di inerzia.

A seguito della mia segnalazione, il 18 dicembre dei tecnici comunali hanno eseguito un sopralluogo e in data 23.12.2025 il Comune di Trani, nella persona del Dirigente dell'Area Patrimonio Manutenzioni, mi ha comunicato l'effettivo stato di pericolo dell'edificio e la sua inagibilità, limitata all'ala destra della struttura, prospiciente Via delle Tufare. Con la medesima comunicazione è stato interdetto l'accesso a tale porzione di immobile, nelle more della sua messa in sicurezza ad opera del Comune di Trani. Ringrazio comunque i cittadini che hanno segnalato la problematica alla stampa, ai quali ho dato disponibilità per un incontro. La collaborazione delle Istituzioni e della cittadinanza attiva costituisce un supporto determinante per affrontare il percorso di risanamento dell'ASP Vittorio Emanuele II. Il Commissario Straordinario ASP Vittorio Emanuele II . f.to Avv. Stefano Chiariellotl@
  • Casa di riposo
Altri contenuti a tema
51 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile Una nuova segnalazione dell'omonimo 'Comitato' mette in luce problemi di infiltrazioni
Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero Eventi e cultura Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero La biblioteca “G. Bovio” ha ospitato una conferenza sul convento dei Cappuccini ripercorrendone la storia e discutendo del futuro
Casa di riposo di Trani, un incontro disertato Politica Casa di riposo di Trani, un incontro disertato Articolo 97: «Più competenze, meno poltrone»
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato» Attualità Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato» L'ex Commissario parteciperà all'incontro pubblico il 1° ottobre a San Magno
Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica Attualità Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica Mercoledì nella parrocchia San Magno
Le crepe profonde della “Vittorio Emanuele II” Vita di città Le crepe profonde della “Vittorio Emanuele II” Il comitato si riunirà domani
"Una nuova casa di riposo è possibile." Maria Grazia Cinquepalmi interviene sullo stato della Vittorio Emanuele II Attualità "Una nuova casa di riposo è possibile." Maria Grazia Cinquepalmi interviene sullo stato della Vittorio Emanuele II L'ex consigliere comunale parla di un ampio patrimonio immobiliare, sufficiente per il rilancio della struttura
1 Crolla una parte del solaio dell'ex casa di riposo, la segnalazione del Comitato Attualità Crolla una parte del solaio dell'ex casa di riposo, la segnalazione del Comitato «Riteniamo che sia urgente un intervento anche per la salvaguardia degli ignari passanti»
Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
21 gennaio 2026 Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
21 gennaio 2026 Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali
20 gennaio 2026 Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali
Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
20 gennaio 2026 Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
"ULTIM'ORA GABRIELE É STATO RITROVATO " - Ansia per la scomparsa nel nulla Gabriele, 75 anni. L’appello dei familiari disperato: “Aiutateci a trovarlo "
20 gennaio 2026 "ULTIM'ORA GABRIELE É STATO RITROVATO" - Ansia per la scomparsa nel nulla Gabriele, 75 anni. L’appello dei familiari disperato: “Aiutateci a trovarlo"
Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3
20 gennaio 2026 Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3
Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato
20 gennaio 2026 Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato
“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
20 gennaio 2026 “Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
2
Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo ". Ecco come cambia la viabilità
20 gennaio 2026 Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità
"Irene è il mio eroe di Trani ": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
20 gennaio 2026 "Irene è il mio eroe di Trani": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.