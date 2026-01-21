Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso

Alleghiamo il link dell'articolo a cui si fa riferimento: Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II" a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile

tl@

Riceviamo e pubblichiamo dall' Avv., attuale Commissario Straordinario "" il seguente comunicato stampa in merito alla situazione precaria dell'immobile denunciata dall'omonimo comitato. Ecco il testo integrale:Intervengo in merito alle recenti segnalazioni pubblicate dalla vostra testata sullo stato dell'immobile in Via dei Cappuccini n. 1, di proprietà del Comune di Trani, un tempo adibito a casa di riposo dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Vittorio Emanuele II e attualmente non più in uso all'ente per il quale in data 30.10.2025 ho ricevuto dalla Regione Puglia comunicazione di nomina quale Commissario Straordinario. Ci tengo a precisare che nel mese di novembre, poco dopo l'entrata in carica e appena ho avuto accesso all'immobile di Via dei Cappuccini, più precisamente in data 28.11.2025, ho segnalato al Comune di Trani lo stato di degrado e pericolo dell'immobile in questione (facendo specifico riferimento alla porzione di tetto crollato e alla macchia di umidità e la crepa visibili sulla facciata prospiciente Via delle Tufare), rilevando la possibilità di un ulteriore peggioramento delle condizioni dell'edificio in caso di inerzia.A seguito della mia segnalazione, il 18 dicembre dei tecnici comunali hanno eseguito un sopralluogo e in data 23.12.2025 il Comune di Trani, nella persona del Dirigente dell'Area Patrimonio Manutenzioni, mi ha comunicato l'effettivo stato di pericolo dell'edificio e la sua inagibilità, limitata all'ala destra della struttura, prospiciente Via delle Tufare. Con la medesima comunicazione è stato interdetto l'accesso a tale porzione di immobile, nelle more della sua messa in sicurezza ad opera del Comune di Trani. Ringrazio comunque i cittadini che hanno segnalato la problematica alla stampa, ai quali ho dato disponibilità per un incontro. La collaborazione delle Istituzioni e della cittadinanza attiva costituisce un supporto determinante per affrontare il percorso di risanamento dell'ASP Vittorio Emanuele II. Il Commissario Straordinario ASP Vittorio Emanuele II . f.to Avv.