Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato»

L'ex Commissario parteciperà all'incontro pubblico il 1° ottobre a San Magno

Trani - martedì 30 settembre 2025 6.35 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'ex Commissario Straordinario della casa di Risposo "Vittorio Emanuele II" di Trani, Daniele Santoro, in relazione all'incontro pubblico, organizzato dal "Comitato in difesa della casa di riposo" che si terrà il prossimo 01 ottobre alle ore 19:30, presso c/o il salone della Parrocchia San Magno, Vescovo e martire di Trani, in via Monte d'Alba 1/b.

Ho accolto con piacere l'invito a partecipare all'incontro pubblico sull'ex Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II" di Trani, rivolto dall'organizzatrice, la signora Lestingi, che ringrazio pubblicamente. Con lei, in passato, ho già condiviso un confronto in radio che si concluse con alcune promesse. Nonostante il mio mandato di Commissario sia terminato, confermo la mia partecipazione e il mio pieno supporto al comitato, perché mi trovo esattamente dalla loro stessa parte. Va chiarito che il mio incarico non riguardava la riapertura della struttura, ma lo sblocco di pratiche burocratiche ferme o mai avviate: è quanto riportato chiaramente nel Decreto del Presidente della Regione che definiva il mio ruolo. L'incontro sarà utile a comprendere meglio quale futuro attende l'ex Casa di Riposo, chiusa ormai dal 18 dicembre 2014. Trani, come ogni città, merita un luogo di cura e di assistenza per i suoi anziani: si tratta di un diritto che da troppo tempo è stato negato. Ribadisco quindi il mio impegno: io ci sono, al fianco del comitato, per gli anziani di Trani e per la nostra comunità.

