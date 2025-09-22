Casa di riposo
Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica

Mercoledì nella parrocchia San Magno

Trani - lunedì 22 settembre 2025 15.53
Il Comitato in difesa della Casa di Riposo di Trani organizza una conferenza pubblica e aperta a tutti, mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 19:30 presso il Salone San Magno della Parrocchia San Magno, in Via Monte d'Alba 1/b.

L'incontro nasce dall'urgenza di fare chiarezza sul futuro della storica struttura per anziani, che da tempo desta preoccupazioni tra cittadini, famiglie e operatori del settore.

Con il titolo "Casa di Riposo – È ora di avere risposte", il comitato intende aprire un confronto diretto con la cittadinanza, sensibilizzando sul destino di un luogo che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la terza età a Trani.

«La civiltà di un Paese si misura dal modo in cui tratta gli anziani» – recita lo slogan dell'iniziativa, sottolineando quanto sia urgente e doveroso tutelare la dignità e i diritti degli ospiti della casa di riposo e delle loro famiglie.

L'invito è rivolto a tutta la comunità, alle istituzioni, ai rappresentanti politici e a chiunque voglia esprimere vicinanza e sostegno a questa causa di giustizia e umanità.
