Trani, Galiano sceglie la politica del "passo lento": un tour nei quartieri per ascoltare la città "corpo a corpo"

Venerdì 1 maggio: Parco Madonna degli Scout

Parco Madonna degli Scout Sabato 2 maggio: Pinetina di Via Andria

Pinetina di Via Andria Lunedì 4 maggio: Piazza Sant'Agostino

Piazza Sant'Agostino Martedì 5 maggio: Piazzale Stadio

Piazzale Stadio Mercoledì 6 maggio: Piazza Albanese

Piazza Albanese Venerdì 8 maggio: Parco De Gemmis

Se il comizio di Piazza Libertà aveva segnato il momento della sintesi politica, il mese di maggio persi apre all'insegna della capillarità. Il candidato sindaco del centrosinistra ha ufficializzato la sua "agenda del territorio": un ciclo di sei incontri, rigorosamente tra le 19:00 e le 20:00, che lo porterà lontano dai grandi palcoscenici del centro per immergerlo nel cuore dei quartieri e delle periferie tranesi. La strategia è chiara e dichiarata: abbattere ogni barriera tra candidato e corpo elettorale. «Niente grandi palcoscenici, niente discorsi preconfezionati, niente distanze», scrive Galiano nel lanciare l'iniziativa. Un messaggio che sembra voler dare continuità a quella "gentilezza istituzionale" e a quel "metodo partecipativo" già sperimentati nei tavoli tematici di via Pagano.Il tour toccherà punti nevralgici della città, alternando aree verdi a piazze popolari, per raccogliere istanze che spesso faticano ad arrivare nelle stanze dei bottoni:La scelta di Galiano non è solo logistica, ma profondamente politica. In un momento in cui la narrazione amministrativa si scontra spesso con le piccole grandi criticità del quotidiano (dal decoro delle periferie alla sicurezza dei parchi), il candidato sceglie il "corpo a corpo" con il cittadino. «Voglio ascoltarvi. Ho bisogno di guardarvi negli occhi e di farlo in modo semplice, diretto e sincero», ribadisce Galiano, sottolineando che le decisioni del futuro programma non possono prescindere dalla voce di chi vive la città «quartiere per quartiere, casa per casa». Per Galiano si tratta di una prova del nove: verificare se la "visione" presentata in Piazza Libertà trova riscontro nelle necessità concrete dei residenti di Via Andria o del quartiere Stadio. Un modo per dimostrare che il "mediano metodista" della politica tranese è pronto a correre non solo sui binari istituzionali, ma anche sulla strada, senza paura di confrontarsi, lì dove la richiesta di ascolto è più forte.Politicamente, la mossa di Galiano non è solo un atto di cortesia elettorale, ma una precisa scelta tattica per blindare il. Scendere tra la gente, senza il filtro del palco, serve a disinnescare la narrazione di una coalizione "chiusa nei palazzi" che le opposizioni stanno tentando di accreditare. In un momento in cui il centrodestra cerca di riorganizzarsi puntando proprio sul malcontento delle zone meno centrali, Galiano prova a giocare d'anticipo, occupando fisicamente e politicamente quegli spazi che saranno l'ago della bilancia del 24 maggio. Il tour nei quartieri rappresenta anche la prova del nove per la tenuta del Partito Democratico e dei suoi alleati: spetterà ai consiglieri uscenti e ai candidati di lista dimostrare di saper ancora mobilitare le proprie basi storiche, portando i cittadini al cospetto di un candidato sindaco che rivendica la propria autonomia proprio attraverso l'ascolto diretto. La sfida è sottile: riuscire a convincere i residenti della Pinetina o del quartiere Stadio che il "nuovo corso" di Galiano sarà capace di dare risposte concrete a quelle piccole-grandi vertenze (manutenzione, sicurezza, servizi di prossimità) che spesso sfuggono ai grandi annunci programmatici. Se il centrosinistra riuscirà a dimostrare che la "gentilezza" del suo candidato non è solo uno stile comunicativo, ma una vera e propria postura di governo, la strada verso la successione a Bottaro potrebbe farsi meno impervia. In caso contrario, il rischio è che il "meteo politico" di questa settimana di maggio possa registrare raffiche di vento gelido proprio da quelle periferie che Galiano ha scelto di sfidare a viso aperto. -