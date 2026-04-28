Angelo Guarriello
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Angelo Guarriello incontra i giovani: «Ascolto e confronto per costruire il futuro di Trani»

Un momento dedicato alle nuove generazioni: al centro istanze, idee e criticità dei giovani tranesi su lavoro, spazi e prospettive della città

Trani - martedì 28 aprile 2026 9.51 Comunicato Stampa
Oggi, 28 aprile, alle 19.30, il candidato sindaco del centrodestra di Trani, Angelo Guarriello, sarà al Macao, in piazza Campo dei Longobardi, per un incontro dedicato ai giovani della città, un momento pensato come occasione concreta di confronto e ascolto diretto.

L'iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di campagna elettorale che ha scelto di mettere al centro l'ascolto del territorio e delle sue diverse componenti sociali, a partire proprio dalle nuove generazioni. L'obiettivo è quello di raccogliere istanze, criticità e proposte che arrivano da chi vive quotidianamente la città, studia, lavora o si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, spesso confrontandosi con difficoltà legate a opportunità, spazi di aggregazione e prospettive future.

Il confronto rappresenta quindi un tassello di un metodo politico che punta a ribaltare la logica tradizionale della distanza tra amministrazione e cittadini: non un programma calato dall'alto, ma una visione che si costruisce anche attraverso l'ascolto diretto. In questo senso, i giovani diventano interlocutori privilegiati, non solo destinatari di politiche, ma soggetti attivi nella definizione delle priorità della città.

L'incontro sarà anche l'occasione per affrontare temi concreti come il lavoro, la formazione, la mobilità, gli spazi culturali e di aggregazione, con l'intento di far emergere una lettura autentica dei bisogni reali del territorio e trasformarla in impegno politico e amministrativo.
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