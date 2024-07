Maltempo, il concerto di Nino Frassica posticipato a martedì 23 luglio

L'evento era stato fissato in un primo momento a lunedì 22 luglio

Powered by

Il concerto-spettacolo "2000 - 3000" di Nino Frassica con la Los Plaggers Band, in programma lunedì 22 luglio in piazza Duomo a Trani (Bt), è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo.L'evento si terrà martedì 23 luglio nella stessa location, piazza Duomo a Trani. Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del biglietto da sito TicketOne.it. La ringraziamo anticipatamente per la sua disponibilità.