A14, chiuso per una notte il casello di Trani: lavori sulle barriere di sicurezza

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Disagi in vista per gli automobilisti che utilizzano abitualmente il casello autostradale di Trani. Nell'ambito degli interventi programmati sulla rete autostradale, Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura temporanea della stazione di Trani sulla A14 Bologna-Taranto per consentire l'esecuzione di lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, fino alle ore 6.00 di domani, giovedì 4 giugno, e interesserà sia l'entrata che l'uscita del casello in entrambe le direzioni di marcia. Durante la fascia oraria dei lavori, gli utenti diretti verso nord, in direzione Pescara, potranno utilizzare la stazione di Andria-Barletta, mentre coloro che viaggiano verso sud, in direzione Bari, potranno fare riferimento al casello di Molfetta.L'intervento rientra nelle attività di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture autostradali finalizzate a migliorare gli standard di sicurezza della circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di programmare per tempo i propri spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta lungo il tratto interessato dai lavori, al fine di limitare eventuali disagi e rallentamenti alla viabilità.