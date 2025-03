A14 Bologna - Taranto, chiuso per una notte il tratto Trani- Molfetta verso Bari

La Società Autostrade comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza,sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Dolmen di Bisceglie ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Trani, bisognerà percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari.