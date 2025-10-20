A14, chiusura notturna del casello di Trani
Stop a entrate e uscite dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 ottobre per lavori di pavimentazione

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita. In alternativa, la società Autostrade, consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta, al km 626+900 o di Molfetta, al km 652+400.
