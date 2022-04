Assalto a portavalori sull'A14: autostrada chiusa fra Molfetta e Bitonto

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Molfetta e Bitonto, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto stradale a causa di un tentativo di rapina ad un portavalori all'altezza del chilometro 663. È accaduto poco dopo le ore 07.00 in direzione Bari. Per coprire la fuga, i banditi hanno dato alle fiamme il mezzo.Sarebbero rimasti coinvolti alcuni veicoli ma non si registrano feriti, mentre l'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta. In corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale, sul posto con i Carabinieri, e le operazioni di bonifica del tratto stradale con i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato: in direzione di Bologna si segnalano 4 chilometri di coda. I veicoli diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Bitonto, possono percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Molfetta.