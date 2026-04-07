Frana Petacciato. <span>Foto VVFF</span>
Frana Petacciato. Foto VVFF
Cronaca

Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14

Problemi, disagi e cancellazioni anche sulla linea ferroviaria da e per Trani

Trani - mercoledì 8 aprile 2026
Ha ripreso a scivolare in basso la frana di Petacciato, in Molise, nella provincia di Campobasso. Una frana che interessa circa 4 chilometri quadrati ed è ampia 2 chilometri. Un movimento franoso che si è nuovamente accentuato nella giornata di martedì 7 aprile e che di fatto ha tagliato in due l'Italia, isolando la Puglia per i flussi dal Nord che si muovono lungo la dorsale adriatica.

È stata quindi disposta la chiusura dell'autostrada A14 ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Risulta interrotta anche la statale 16 e le ripercussioni sul traffico su gomma e ferroviario da e per Bari sono pesanti.
In autostrada disposta uscita obbligatoria a Termoli per poi riprenderla a Vasto.

«La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese», ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile. Palazzo Chigi monitora la situazione e sono verifiche che stanno coinvolgendo più ministeri.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Autostrada
  • Rete Ferroviaria Italiana
  • Frana
Altri contenuti a tema
A14, chiusura notturna del casello di Trani Attualità A14, chiusura notturna del casello di Trani Stop a entrate e uscite dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 ottobre per lavori di pavimentazione
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee Grandi disagi per i pendolari diretti al lavoro e per gli studenti
Disabilità, anche Trani tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana Attualità Disabilità, anche Trani tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità
Ripristino barriere di sicurezza, chiusura notturna al casello autostradale di Trani Vita di città Ripristino barriere di sicurezza, chiusura notturna al casello autostradale di Trani La chiusura in entrata e in uscita fino alle sei di domattina
A14 Bologna - Taranto, chiuso per una notte il tratto Trani- Molfetta verso Bari Attualità A14 Bologna - Taranto, chiuso per una notte il tratto Trani- Molfetta verso Bari Dalle ore 22.00 di mercoledì 12 marzo alle ore 06:00 di giovedì 13 marzo
Prolungamento sottopasso pedonale stazione di Trani: progetto di milioni di euro su aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato Politica Prolungamento sottopasso pedonale stazione di Trani: progetto di milioni di euro su aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato Articolo97: "Ancora una volta, non si è pensato a coinvolgere i cittadini"
Infrastrutture ferroviarie, in Puglia arrivano 52 milioni di euro Attualità Infrastrutture ferroviarie, in Puglia arrivano 52 milioni di euro Appalto complessivo di RFI per 1,3 miliardi
Assalto a portavalori sull'A14: autostrada chiusa fra Molfetta e Bitonto Assalto a portavalori sull'A14: autostrada chiusa fra Molfetta e Bitonto Il tentativo non sarebbe andato a buon fine punto e, sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco
Trani, l’abbraccio di Piazza della Repubblica a Fabrizio Ferrante: «Il mio impegno continua per non lasciare indietro nessuno»
7 aprile 2026 Trani, l’abbraccio di Piazza della Repubblica a Fabrizio Ferrante: «Il mio impegno continua per non lasciare indietro nessuno»
Ultim’ora: un uomo si accascia al suolo in Piazza della Repubblica
7 aprile 2026 Ultim’ora: un uomo si accascia al suolo in Piazza della Repubblica
STP verso il rinnovo del CDA, l'allarme di Guarriello: «Non si può decidere a pochi giorni dalle elezioni»
7 aprile 2026 STP verso il rinnovo del CDA, l'allarme di Guarriello: «Non si può decidere a pochi giorni dalle elezioni»
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
7 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Fuga di gas sul lungomare di Trani, nessun ferito
7 aprile 2026 Fuga di gas sul lungomare di Trani, nessun ferito
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, interviene Alessandro Moscatelli
7 aprile 2026 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, interviene Alessandro Moscatelli
Folla e commozione piú che mai per la processione dei Misteri a Trani
7 aprile 2026 Folla e commozione piú che mai per la processione dei Misteri a Trani
Trani-Squinzano, Moscelli: «Il pubblico è l’essenza del calcio. Servirà determinazione»
7 aprile 2026 Trani-Squinzano, Moscelli: «Il pubblico è l’essenza del calcio. Servirà determinazione»
Movimento Articolo 97: «Smentiamo le voci, noi proseguiamo in autonomia e libertà»
7 aprile 2026 Movimento Articolo 97: «Smentiamo le voci, noi proseguiamo in autonomia e libertà»
Frode fiscale da 11 milioni: spunta una villa di lusso a Trani acquistata con fondi sospetti
7 aprile 2026 Frode fiscale da 11 milioni: spunta una villa di lusso a Trani acquistata con fondi sospetti
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.