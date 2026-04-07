Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14

Ha ripreso a scivolare in basso la frana di, in Molise, nella provincia di Campobasso. Una frana che interessa circa 4 chilometri quadrati ed è ampia 2 chilometri. Un movimento franoso che si è nuovamente accentuato nella giornata di martedì 7 aprile e che di fatto ha tagliato in due l'Italia, isolando la Puglia per i flussi dal Nord che si muovono lungo la dorsale adriatica.È stata quindi dispostaIn autostrada disposta uscita obbligatoria a Termoli per poi riprenderla a Vasto., ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile. Palazzo Chigi monitora la situazione e sono verifiche che stanno coinvolgendo più ministeri.