IMG WA
IMG WA
Cronaca

Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee

Grandi disagi per i pendolari diretti al lavoro e per gli studenti

Trani - venerdì 26 settembre 2025 9.45
Dalla mattina di oggi, a partire dalle 7:10, si registrano disagi sulla linea in direzione Bari a causa di un guasto al passaggio a livello di Santo Spirito.

Il traffico ferroviario procede attualmente su un solo binario, con l'alternanza dei convogli regionali, Intercity e ad alta velocità. Questa limitazione sta causando ritardi superiori all'ora e notevoli disagi per le migliaia di pendolari che quotidianamente utilizzano la linea. Non sono ancora noti i tempi di ripristino della piena regolarità del servizio.
Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
26 settembre 2025 Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
26 settembre 2025 Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
26 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
26 settembre 2025 Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
26 settembre 2025 Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
26 settembre 2025 Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba "
26 settembre 2025 Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba"
Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
25 settembre 2025 Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
"Architetture: l'arte di costruire ": tornano le giornate europee del Patrimonio
25 settembre 2025 "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
25 settembre 2025 L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.