Cronaca
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
Grandi disagi per i pendolari diretti al lavoro e per gli studenti
Trani - venerdì 26 settembre 2025 9.45
Dalla mattina di oggi, a partire dalle 7:10, si registrano disagi sulla linea in direzione Bari a causa di un guasto al passaggio a livello di Santo Spirito.
Il traffico ferroviario procede attualmente su un solo binario, con l'alternanza dei convogli regionali, Intercity e ad alta velocità. Questa limitazione sta causando ritardi superiori all'ora e notevoli disagi per le migliaia di pendolari che quotidianamente utilizzano la linea. Non sono ancora noti i tempi di ripristino della piena regolarità del servizio.
Il traffico ferroviario procede attualmente su un solo binario, con l'alternanza dei convogli regionali, Intercity e ad alta velocità. Questa limitazione sta causando ritardi superiori all'ora e notevoli disagi per le migliaia di pendolari che quotidianamente utilizzano la linea. Non sono ancora noti i tempi di ripristino della piena regolarità del servizio.