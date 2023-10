Sottoponte di Via Martiri di Palermo, un problema non risolto

Sono ormai 12 anni che il sottoponte di Via Martiri di Palermo, in zona Pozzo Piano, si allaga a causa delle piogge. La stagione invernale è ormai alle porte e martedì si è verificato ciò che tutti temevano. Un punto fondamentale per la viabilità cittadina che diventa di transito per l'ingresso e l'uscita dalla città a causa della vicinanza all'accesso della Strada Statale 16 bis, nonchè per la presenza del mercato settimanale.Sulla piattaforma social Facebook in molti si sono lamentati ed alcuni hanno provato anche a cercare una soluzione, non molto ordinaria, come quella di una colletta pubblica. La pioggia per gli automobilisti è sempre stata un problema, sia per il rallentamento del traffico sia per la pericolosità che si viene a creare con la strada bagnata.La situazione del sottopasso in zona Pozzo Piano non migliora e continua ad essere in attesa di una soluzione di tipo "non emergenziale" ma strutturale.