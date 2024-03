Maltempo, allerta gialla per temporali anche per la giornata di martedì 12 marzo

Anche per la giornata di martedì 12 marzo la Protezione Civile regionale Puglia ha diramato un'allerta meteo per rischio idrogeologico derivante da temporali. L'allerta gialla è a partire dalle ore 8 e per le successive 12 ore, quindi fino alle ore 20. Nessuna allerta per il vento, già in attenuazione dalla serata di lunedì.