Da Trani a Benevento, tra rovine romane e iannare: una gita preziosa per i ragazzi della scuola media

L' impegno della Bovio Rocca Palumbo per far conoscere luoghi e storia del nostro Sud

Il giorno 23 Aprile le classi 1C, 1G e 1L, accompagnate dai Proff. Annese, Bevilacqua S., Cuocci, Massafra e Pastanella, hanno svolto il viaggio di Istruzione a Benevento, città ricca di storia e magia. Il viaggio di istruzione è l'occasione per la didattica esperienziale, basata sull'azione e sulla sperimentazione concreta dei concetti ma anche un'occasione di socializzazione e divertimento.I ragazzi sono rimasti estasiati dalla città visitando il centro storico, la Chiesa di Santa Sofia, patrimonio dell'Unesco, l'arco di Traiano, le terme e il meraviglioso teatro romano. Hanno potuto ammirare anche un obelisco egizio e la facciata principale della cattedrale, rimasta intatta, insieme al suo portone principale, a seguito dei bombardamneti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale.Nella seconda parte della giornata, hanno poi visitato il Museo delle Streghe, detto anche delle "iannare" ed hanno potuto scoprire, attraverso un laboratorio didattico dal titolo "In principio era il mito", miti e leggende legate a questi personaggi.Una bella opportunità per i nostri ragazzi, sostenuta dal Dirigente Scolastico Prof. Cassanelli, che aiuta gli studenti a conoscere le bellezze del nostro Paese.