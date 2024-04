Concluso il corso per docenti "Didattica Innovativa nelle Classi Digitali”

Il giorno 26 marzo 2024 si è tenuto, presso i locali della S.S.S. I grado "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani, l'incontro conclusivo del corso in "Didattica Innovativa nelle Classi Digitali", al quale hanno partecipato ben 30 docenti dell'istituto. Sotto la guida di un'esperta formatrice, la prof.ssa Squeo Maria, i corsisti, che hanno deciso di partecipare a questo importante momento formativo, hanno potuto approfondire la conoscenza delle più moderne metodologie e degli strumenti hardware utili a sviluppare nuovi modelli di didattica, ancor più coinvolgente per gli studenti e al passo con le loro esigenze. I corsisti, mettendosi in gioco e mettendo a disposizione le proprie competenze disciplinari, hanno partecipato con entusiasmo agli incontri, apprezzandone il grande valore formativo e cogliendo con lungimiranza la straordinaria occasione che questo tipo di iniziative rappresentano per il miglioramento ed aggiornamento costante della propria pratica didattica quotidiana, soprattutto alla luce delle nuove sfide che l'Unione Europea ha posto alle istituzioni scolastiche di ciascun Paese, richiamandone l'attenzione, in particolare, sulla necessità di aumentare significativamente le competenze digitali del corpo docente e di riflesso, quelle degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.Il corso, suddiviso in 4 incontri da 3 ore ciascuno, rientra infatti in un più complesso e articolato progetto, finanziato con in fondi europei messi a disposizione del PNRR per "la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico", al quale la Rocca-Bovio-Palumbo partecipa, in qualità di scuola-capofila di una rete di ben 17 istituti, essendo stata riconosciuta dal Ministero dell' Istruzione e del Merito come una delle 52 scuole d'eccellenza per innovazione didattica a livello nazionale, unica scuola secondaria di I grado di Puglia. Robotica, Modellizzazione e progettazione con stampanti 3D, L'edugaming e il Metaverso e l'uso consapevole dell'Intelligenza Artificiale sono alcuni degli argomenti dei prossimi corsi di formazione che la scuola "Rocca-Bovio-Palumbo" organizzerà presso i suoi laboratori di informatica e le sue aule dedicate alle discipline STEM-Gli stessi format, poi, verranno a breve riproposti presso altri importanti Istituti cittadini e non come il I Circolo Didattico "De Amicis" di Modugno, la S.S. I Grado "Battisti-Ferraris" di Bisceglie, il II Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani e la S.S. I Grado "Fieramosca" di Barletta.