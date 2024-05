Principi generali nel sistema dei contratti pubblici e misure organizzative per la loro applicazione

Venerdì 10 maggio nella sala Ronchi della Biblioteca Comunale dalle ore 9.30 alle 13.30 si terrà un incontro formativo sul tema "I principi generali nel sistema dei contratti pubblici e le misure organizzative per la loro applicazione".La giornata formativa prevede gli interventi dell'Avv. Consuelo del Balzo (Componente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)e del Dr. Carlo Dibello (Consigliere TAR Puglia Bari). L'avv. del Balzo relazionerà sui principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici mentre il dr. Dibello relazionerà sui risvolti applicativi dei principi generali nei primi pronunciamenti della magistratura amministrativa.Sono previsti inoltre gli interventi della Dott.ssa Giuseppina Palmieri (responsabile stazione appaltante comunale, sulla gestione del conflitto di interessi nel codice di comportamento del Comune di Trani e le misure applicative nelle procedure contrattuali), della Dott.ssa Annalisa Patruno (responsabile per le informative alla U.I.F. della Banca d'Italia, sulla gestione del rischio antiriciclaggio nelle procedure contrattuali) e del Dott. Francesco Angelo Lazzaro (responsabile per la prevenzione della corruzione della Città di Trani, sulla mappatura dei rischi e la programmazione delle misure nei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture: un piano di lavoro per un aggiornamento partecipato e condiviso della sezione 2.3 del P.I.A.O.).La parte finale dell'incontro è riservata ai contributi ed alle riflessioni dei presenti ed alle conclusioni a cura dei relatori.L'evento formativo è aperto a Dirigenti e R.U.P. della Città di Trani, a segretari generali e dirigenti dell'Amministrazione Provinciale e dei Comuni della Provincia B.A.T. e loro referenti. Sono invitate le associazioni di cittadinanza attiva, gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e le associazioni sindacali.