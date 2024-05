Con il Treno del sorriso partito il progetto "Noi in biblioteca con voi"

Il 9 maggio 2024, ore 16:30, l'associazione "Il Treno del Sorriso – OdV ETS" ha dato il via al progetto "NOI IN BIBLIOTECA CON VOI" (cofinanziato da Fondazione Con Il Sud e il Centro per il Libro e la Cultura) con la prima attività svoltasi a Trani, in Piazzetta San Francesco (adiacente alla Biblioteca Comunale "G. Bovio"). Vi hanno partecipato una quindicina di bambini delle 2^ e 3^ classi delle scuole primarie cittadine.La lettura animata dal titolo "Il Clown Dottore", rientrante nelle attività contenute ne "La biblioteca arriva in città" ha visto le clown dottore Puffetta e Raggio di Sole impegnate nel leggere e disegnare le tavole che poi sono state colorate i bambini nel laboratorio tenutosi alla fine del racconto.Le clown, vestite di tutto punto con abiti e camice clown, sono giunte a bordo di due biciclette addobbate ad hoc per l'occasione, scampanellando per tutto il tragitto, dal Centro Polivalente "Villa Guastamacchia" alla Piazzetta San Francesco, dove ad attenderle, oltre ai bambini, c'erano i loro colleghi clown Nichino, Clarabella, Maia, Ridarella, Sissi e Grillo Parlante.Il tutto è durato circa due ore ed ha visto la partecipazione attiva dei bambini, rimasti contenti per essersi divertiti ascoltando il racconto letto da Raggio di Sole, applaudendo ad ogni tavola che Puffetta realizzava e mostrava loro. Anche i genitori dei bambini, presenti per tutto il tempo, alla fine hanno dimostrato la loro soddisfazione per il messaggio che questa attività voleva trasmettere: "leggere, ascoltare, scrivere, disegnare, colorare è ciò che occorre a tutti per una giusta e sana crescita".L'appuntamento per la prossima attività del "Treno" è fissato per il 25 giugno 2024 in Piazza Gradenico, dove i clown dottore incontreranno i piccoli della Scuola dell'Infanzia animando il pomeriggio con un "racconto con marionette".