Voglio vivere green, presentazione del libro di Rosa Carbone nella biblioteca comunale

Venerdì 14 giugno 2024, ore 18.00, si svolgerà la presentazione del libro Voglio vivere green di Rosa Carbone nella biblioteca comunale.Il libroL'intento dell'opera è quello di coinvolgere, divulgare e portare alla riflessione il lettore, a proposito di uno stile di vita più sostenibile, dalla tavola fino alle scelte e alle azioni compiute nel quotidiano, rimarcando l'importanza del singolo all'interno di un ecosistema ben più ampio e complesso dal quale non è possibile isolarsi. Nei primi due capitoli, si analizzano, studi alla mano, tutti i benefici di un'alimentazione a base vegetale, sfatando i miti più comuni relativi a questo tipo di alimentazione e proponendo anche due esempi di menu stagionali. Nel capitolo centrale vi sono 50 ricette vegetali, create e sperimentate dall'autrice, passando da quelle della tradizione italiana rivisitate a quelle internazionali. Infine, nell'ultimo capitolo l'attenzione è focalizzata su tutto ciò che concerne il tema della sostenibilità ambientale, dai consigli per la casa, a quelli anti-spreco, della raccolta differenziata, sino a quelli creativi e dell'autoproduzione alla portata di tutti.L'AutriceLa dott.ssa Rosa Carbone è nata nel 1989 in un piccolo comune pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani. Laureata in Scienze Biologiche e Scienze Biosanitarie della Nutrizione presso l'Università di Bari, ha conseguito il Master in sostenibilità dei Sistemi Alimentari e della Dieta mediterranea. Esercita come biologa nutrizionista da più di dieci anni. Scrive dall'età di otto, soprattutto poesie e racconti brevi, vincendo alcune borse di studio durante l'adolescenza. Attualmente scrive per diversi blog di nutrizione e un magazine mensile di nutrizione vegana, Vegolosi. Tramite il suo lavoro e l'impegno nella comunità con progetti educativi per grandi e piccoli, desidera trasmettere messaggi positivi per un futuro su questo pianeta dove tutti possono prendersi cura dell'ambiente e rispettarlo a partire dalle scelte quotidiane, soprattutto quelle alimentari.