Enrico Galiano a Trani: "Una vita non basta", l'11 luglio in Biblioteca

Giovedì 11 alle ore 18.30, all'aperto, nel cortile della Biblioteca comunale di Trani Enrico Galiano presenta il suo nuovo romanzo "Una vita non basta" (Garzanti). Per il suo ritorno in libreria lo scrittore insegnante di Pordenone racconta la storia di Teo, 16 anni. Un adolescente come tanti se non si annidasse dentro di lui un misterioso impulso distruttore, La cosa, come il mostro di It, Il capolavoro di Stephen King. Nel momento più difficile della sua vita sarà l'incontro con il professore Bove, già presente nel romanzo d'esordio, Eppure cadiamo felici, ad accompagnarlo in un percorso di conoscenza di sé e del mondo.Saluti istituzionali dell'assessora alle culture Lucia de MariDialoga con l'autore Vito Santoro, critico letterario di Repubblica BariL'iniziativa è organizzata dall'Assessorato alle culture del Comune di Trani, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Trani