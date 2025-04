Conferenza storica sul "Miracolo Eucaristico" di Trani in Biblioteca Comunale

Il tema del "di Trani è spesso segnato da alcune alterazioni o incomprensioni in termini storici e liturgici. Attraverso uno studio più approfondito in merito, la conferenza storica a più voci, si terrà in Biblioteca "G.Bovio" sabato 05 aprile dalle ore 16:30, dal titolo "un incontro cheenterà di approfondire questo antico segno che i tranesi custodiscono da molti secoli e di capirne i diversi significati liturgici e civili, dell'avvenimento sino ai nostri giorni.L'evento culturale, che sarà moderato dal giornalista Nico Aurora, vedrà la partecipazione di due relatori: il prof., docente di teologia sacramentaria e di, studente di teologia. Promosso dal gruppo dele patrocinato dallail pomeriggio culturale vedrà il coinvolgimento di alcuni esponenti a rappresentanza dei vari ambiti inerenti al tema sviscerato.Dopo i saluti istituzionali dell'avv.vicesindaco di Trani sono previsti gli interventi dell' avv., assessore della Città di Trani, del can., della pastorale giovanile diocesana, del sac., curatore della mostra sui Miracoli Eucaristici, del Sig., priore dell'Arciconfraternita dei Bianchi,, dell' avv., guida turistica in Europa, del dott., del Gruppo Miracolo Eucaristico. La cittadinanza è invitata a prendervi parte per riuscire a scoprire una storia tanto ricca di contenuti quanto attuale pervenuta fino ai nostri giorni.