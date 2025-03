Lotta alle patologie da cattiva alimentazione: incontro di salute a Trani

Sabato 15 marzo 2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, si terrà a Trani un importante evento presso la Sala Convegni Maffuccini della Biblioteca Comunale. L'incontro, dal titolo "Lotta alle Patologie da Cattiva Alimentazione", è organizzato dal comitato Medicina Unica e patrocinato dal Comune di Trani, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui legami tra alimentazione scorretta e malattie.L'evento prevede un programma ricco di interventi da parte di esperti in nutrizione e medicina:- 9:30 - 10:15 – Cattiva alimentazione e patologie correlate con il Dott. Antonino Natale, medico di famiglia e gastroenterologo.- 10:15 - 11:15 – Nutrizione e sana alimentazione con il Dott. Giuseppe Labianca, biologo nutrizionista di Trani.- 11:15 - 11:45 – Coffee break.- 11:45 - 12:30 – Presa in carico del paziente che segue una cattiva alimentazione con la Dott.ssa Maria Alessandra De Vincenzo, medico di famiglia.Questo incontro è pensato per fornire informazioni preziose sul ruolo di una corretta alimentazione nel prevenire e trattare diverse patologie legate all'alimentazione scorretta. È anche un'occasione per approfondire le buone pratiche nutrizionali e la cura di sé attraverso un approccio più consapevole e sano.L'incontro è gratuito e aperto a tutti.