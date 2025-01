Noi in biblioteca con voi, tante le attività svolte nel mese di dicembre

Il mese di dicembre ha visto impegnate tutte le associazioni coinvolte nel progetto "Noi in Biblioteca con Voi" (Bando Biblioteche e Comunità) col sostegno di Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la cultura.Le attività sono iniziate l'8 dicembre con "momenti di gioco tra bambini e adulti" che inizialmente doveva svolgersi all'aperto (Piazza Plebiscito) ma che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si è svolto all'interno dello Chalet della Villa Comunale. Questa attività ha interessato sia "Il Treno del Sorriso", sia "Auser Cultura" che "Il Colore degli Anni" e, coincidendo con la giornata dedicata alla Raccolta di Giochi Nuovi per i bambini dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, ha visto la presenza di numerose famiglie, della Polizia di Stato, del Vice Prefetto della BAT, del Comandante della BAT dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, oltre alla Scuola di danza Balance e agli atleti della palestra di arti marziali MASK.Il 12 dicembre "Il Colore degli Anni" ha tenuto un laboratorio a tema dal titolo "Christmas Lab", presso i locali della Croce Bianca. Come si evince dalle fotografie, ha ottenuto un buon successo di partecipazione - con la presenza di oltre dieci bambini - e di risultati. E' stata anche questa occasione per divulgare i benefici che la lettura porta, a bambini e adulti.Il 22 dicembre è stata la volta dell'Auser Cultura, con la partecipazione de "Il Treno del Sorriso", con "Leggo …. Tombolando" che la coinvolto oltre una cinquantina di persone. Come si legge dal titolo, è stata l'occasione per regalare libri come premi per le vincite alla tombola e questa novità è stata gradita da tutti i partecipanti. La serata si è svolta con la presenza anche del dj Cassinesi che l'ha animata con la sua solita verve e professionalità.A gennaio si riprende con tanta voglia ed entusiasmo, voglia ed entusiasmo che ha animato tutti durante questi primi otto mesi dell'anno.