Hollywood in Riviera, mostra fotografica nella biblioteca comunale

Apre al pubblico sabato 18 gennaio, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani, la mostra "Hollywood in Riviera. Cronaca delle star del cinema nelle immagini dell'archivio Fotografico Francesco Leoni". Grazie ad una selezione di fotografie rare e inedite, venute alla luce in sette mesi di studio e ricerca sull'Archivio Fotografico Francesco Leoni, e un allestimento immersivo e coinvolgente, la mostra "Hollywood in Riviera" trasporta i visitatori in un'epoca dorata, in cui la Liguria era la destinazione preferita per le celebrità in cerca di relax e divertimento.Organizzata dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e con la collaborazione dell'Istituzione Mu.MA, l'esposizione che vanta il patrocinio di Rai e Regione Liguria, è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Genova Liguria Film Commission."Hollywood in Riviera" arriva nel Comune di Trani dopo il successo dell'esposizione al Galata Museo del Mare di Genova e a Castel Dragone, a Camogli, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto espositivo.All'interno della Biblioteca, sfilano così immagini che ritraggono Vittorio de Sica sul set del film Cannon Serenade a Camogli nel 1958, Yvonne Monlaur in un momento di relax a Camogli, Jayne Mansfield a San Fruttuoso di Camogli, Orson Welles con consorte e cagnolino, Anthony Quinn assediato da fans e commesse in un vecchio negozio di Genova, Tony Curtis a spasso per Piazza Dante, Elizabeth Taylor con due suoi mariti, Eddie Fisher e Richard Burton, e così via. Tutte situazioni, quindi, in cui il mito, incontrandosi con i fan, mostra la sua "normalità" avvicinandosi ancora di più al suo pubblico.Accanto alle foto delle vacanze, la mostra riprende anche alcuni dei backstage dei film in lavorazione con una precisazione: le foto di Francesco Leoni sono pur sempre foto di cronaca e non di scena, con la conseguenza che il quadro che ne emerge è comprensivo sia dell'agire degli attori che del personale tecnico intento a riprenderlo.Tesa a valorizzare la settima arte, attraverso una cinquantina (TBC) di immagini stampate in vario formato (35x35 fino 60x90 TBC) ed un contributo video, l'esposizione appare virtualmente divisa in due sezioni, "sul set" e "in vacanza", al fine di cogliere un duplice aspetto dello stars system: attori, attrici o registi colti sul set mentre sono impegnati nelle riprese oppure in un momento di relax, talvolta del tutto indipendente dall'impegno professionale."Sono molto contento che la nostra mostra Hollywood in Riviera, la quinta tratta dall'Archivio Fotografico Francesco Leoni che abbiamo acquisito nel settembre 2021 con l'obiettivo di renderlo accessibile e restituirlo alla città - commenta Paolo Clerici, Presidente Fondazione Paolo e Giuliana Clerici - arrivi a Trani. Questo Archivio, un patrimonio monumentale, valorizzato attraverso quattro riuscitissime mostre, ora si rivolge alle star di Hollywood. Attraverso l'obiettivo sensibile e intraprendente di Francesco Leoni, lo sguardo sulla storia del cinema si fa affascinante, riportandoci alle icone che lo hanno abitato e hanno plasmato il nostro immaginario collettivo. In questa rassegna, le celebrità emergono non solo come figure di spicco, ma anche come persone immerse nella vita quotidiana. È un'opportunità per riscoprire la normalità dietro il fascino delle stelle, grazie alla visione unica e meticolosa di Francesco Leoni"."È con piena convinzione che insieme a tutta l'Amministrazione comunale sostengo questa trasferta in Puglia delle immagini tratte dall'Archivio Fotografico Francesco Leoni, documento importantissimo a testimonianza della presenza nella Riviera Ligure di Levante e nel nostro Borgo delle stelle più importanti di Hollywood negli anni '50 – '70 - commenta Paolo Terrile, Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Camogli. Sono dimostrazione della bellezza di un territorio che desideriamo continuare a promuovere con equilibrio e sostenibilità. Ma anche rappresentano l'origine di progetti, allora considerati visionari, che permisero un salto di qualità del turismo con la nascita delle prime strategie, iniziative e forme di organizzazione per rendere attrattiva Camogli. Non posso non ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'esposizione qui a Trani ed al Castel Dragone prima. Comune di Trani, Associazione Forme e Biblioteca comunale che la ospitano. La Fondazione Paolo e Giuliana Clerici che rende fruibile l'Archivio Fotografico Francesco Leoni. Anna Dentoni e Paola Leoni motori imprescindibili ed instancabili di ogni iniziativa. Il Mu.MA preziosa realtà del territorio genovese con il quale auspico collaborazioni sempre più sistematiche. Gli Uffici Cultura e Tecnico del Comune di Camogli oggi, e sempre, supporto irrinunciabile nell'organizzazione ed allestimento della Mostra".