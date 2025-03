L’UNICEF incontra i ragazzi dei due licei di Trani per parlare di volontariato e cittadinanza solidale

2 foto Unicef incontra a Trani i due licei tranesi

Appuntamento inper i ragazzi del liceo scientificoe del liceo classico" di Trani che hanno incontrato i volontari delin un confronto volto a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della solidarietà e del volontariato. Nella provincia BAT non esiste ancora un comitato UNICEF, ed è anche per questo che nella giornata di sabato si è svolto questo momento informativo. Secondo la Presidente del Comitato Regionale UNICEF, prof.ssa, è molto importante fare rete di conoscenza per sensibilizzare sull'importanza dell'esistenza di un comitato anche nella sesta provincia, che dia voce agli ultimi, ai bisognosi e, in particolare, ai bambini.Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidentein merito alla grande vicinanza dimostrata dalle istituzioni, in particolare dal Sindaco avv.e dal Questore della provincia BAT dott., per la verità non nuovi ad iniziative in favore dei bambini: si ricordi l'esperienza della tre giorni denominata "Supereroi", tenutasi a Palazzo San Giorgio a novembre scorso, si parlò di tutela dei minori, di pedopornografia, di bullismo e cyberbullismo, una iniziativa nata nell'alveo delle sinergie istituzionali.Il dott., Responsabile settore volontari di UNICEF Italia, ha spiegato perché sia importante l'incontro con i ragazzi: "UNICEF è attiva in Italia e a Trani; nella provincia della BAT è presente un gruppo di volontari attivi, che portano avanti le campagne nazionali di UNICEF. Oggi sono presenti tutti i comitati pugliesi e, ovviamente, obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare la cittadinanza su quella che è la mission e i progetti di UNICEF in tutto il mondo. L'organizzazione è attiva in oltre 190 paesi, quindi la nostra presenza, oggi, serve a rafforzare questo legame con la Provincia, a sostegno dei progetti UNICEF in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Italia." Per raggiungere questo obiettivo, i volontari dei vari Comitati provinciali pugliesi dell'organizzazione hanno raccontato la loro esperienza alla giovane platea; tante sono le attività svolte, come gli Erasmus, i concerti di volontari e il "regalo sospeso" e, inoltre, si è spiegato anche come funziona un Comitato.