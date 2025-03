Dalla Puglia con amore, in biblioteca gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar

Il 13 marzo presso la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani, alle ore 10.00, la rassegna "ORTOgrafia" ha visto impegnati gli studenti delle classi 5A e 4E EOA e 2F e 4E ITES dell'I.I.S.S. Moro in un percorso di approfondimento tra il cibo e la letteratura. Il particolare, è stato presentato il libro "Dalla Puglia con amore", scritto dalla chef esperta Antonella Ricci, protagonista al fianco di Antonella Clerici della celebre trasmissione quotidiana "E' sempre mezzogiorno".All'incontro, organizzato in collaborazione con il Family LAB (Centro Servizi per le Famiglie di Trani) dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, oltre alla chef, è stato presente anche il marito e compagno di lavoro Vinod Sookar, chef talentuoso e coautore del libro.Chef Antonella e chef Vinod, su sollecitazione di alcuni alunni, raccontano di sentirsi rispettivamente una cima di rapa e un curry piccante. Connubio vivace che mette insieme radici pugliesi e mauriziane e dà vita a ricette e piatti dal sapore unico.Il libro di ricette nasce dal desiderio di mettere per iscritto tutto ciò che nel tempo si è solo tramandato a voce. Preziosi sono stati i suggerimenti dati ai giovani alunni che si affacciano al mondo del lavoro: umiltà e servizio per un lavoro che richiede spesso sacrifici, ma che diventa parte della propria vita e quotidianità se fatto con passione.I media hanno un ruolo importante, oggi, nel condividere la realtà di ognuno, ma come ha raccontato chef Antonella, dietro ogni chef che appare in tv o sui social c'è tanta storia, tanta gavetta e tanti collaboratori. Sia che si tratti di collaboratori sia che si tratti di famiglia, avere accanto a sè qualcuno pronto a sostenere il lavoro quotidiano è l'ingrediente vincente.Con l'occasione, si è approfondito il tema "cucina nella letteratura", in un percorso tematico che ha cercato di ispirare "sensazioni piacevoli" legate al cibo e alla tradizione.Tra Realtà Aumentata che ci ha catapultato nella versione virtuale dell'Osteria Ricci e ricette del libro sapientemente realizzate dai ragazzi, la mattinata è stata fonte di riflessione per i ragazzi che si accingono a completare il percorso di studi ed a intraprendere la strada della ristorazione.Il tutto è stato supervisionato dai docenti proff. Conversano V., Conversano M., Carcerieri, Petrone, Gagliardi, De Cesare, Balzano.Ancora una volta il progetto ORTOgrafia, mette al centro il territorio, la cultura gastronomica, le emozioni ed esperienze legate al lavoro di gruppo, alla preparazione ed al consumo dei nostri prodotti locali.