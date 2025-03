Lettura e inclusione, tre mesi di iniziative con protagonista la Bovio

La Città di Trani è risultata vincitrice dell'edizione 2022 del bando "Città che legge" beneficiando di un finanziamento di € 42.620 con il progetto dal titolo "Supererò le correnti gravitazionali: la biblioteca che cura", che ha preso avvio da marzo 2025 e terminerà a maggio 2025.La biblioteca che cura vuole essere un'esperienza di incontro, di conoscenza e di innovazione, per promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale nel rispetto delle diversità e dei bisogni individuali dei singoli cittadini. Il fine di questo progetto è di superare gli usuali confini della biblioteca per aprire le porte della città ai libri, favorendo un accesso gratuito, innovativo e piacevole alla lettura.Con l'aiuto dei partners di progetto (Casa Circondariale di Trani, Asl Bat, Asd Coreo Academy, APS La Maria del porto, Asd Boaonda, Gift cooperativa di servizi – Scuola di Fundraising di Roma, Imago coop. Sociale, Unitre Trani, La Meridiana, Libreria Miranfù e Sifral s.a.s) si cercherà di attrarre nuovi lettori, portando l'esperienza della lettura in luoghi o contesti inusuali e di implementare e mettere in rete i servizi culturali nelle zone periferiche della città.Il progetto prevede anche l'istituzione di biblioteche presso la Casa Circondariale di Trani, presso l'ex Ospedaletto di Trani e all'interno di centri sportivi.Superando le correnti gravitazionali si vuole riaffermare il concetto di diritto alla lettura avendo cura di favorire la creazione di nuove mappe culturali che avvicinino ragazzi, lettori e non lettori ai libri e alla lettura, ridisegnando una nuova mappa ideale della città, che si apre alla comunità