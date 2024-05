San Nicola pellegrino tra fede popolare e invenzione letteraria: se ne parlerà domani in Biblioteca

Powered by

Nel calendario degli eventi in occasione dei 930 anni dell'accoglienza di San Nicola a Trani, la Zona pastorale "San Nicola il Pellegrino" e il Comitato Feste Patronali, con il patrocinio della Città di Trani, organizzano una serata culturale dal tema 'San Nicola Pellegrino. Tra fede popolare e invenzione letteraria' con l'intervento della Prof. Grazia Di Staso sul dramma sacro di Lorenzo Valeri (1642). La presenza di San Nicola il Pellegrino nelle trame della nostra città si coglie anche nella letteratura e nel teatro. La prof.sa Di Staso ci permetterà di entrare in contatto con il prezioso dramma sacro di Lorenzo Valeri dedicato a Nicola il Pellegrino e stampato nella nostra città. L'evento avverrà presso la Biblioteca comunale di Trani alle ore 17,00. Si ringraziano tutte le associazioni che interverranno, e coloro che hanno dato la propria fattiva collaborazione. La cittadinanza è invitata.Lorenzo Valeri fu un grande tipografo del '600 nato a Roma. Egli esercitò la sua attività prima a Firenze poi a Pesaro; nell'anno 1619 venne a Trani, ove abitò in piazzetta S. Donato. Certamente fu attratto nella nostra città dal dotto arcivescovo fra Diego Alvarez, domenicano spagnolo, uomo erudito, scrittore fecondo. Realizzò il sogno dell'arcivescovo di avere a Trani finalmente una stabile tipografia. Il Valeri era a sua volta dotato di una buona cultura, tanto che nel 1642 scrisse egli stesso un dramma sacro, "Il Nicola Peregrino", dedicandolo all'inclita e fidelissima città di Trani, perché lo aveva accolto procurandogli fortuna e ricchezze.#sannicolapellegrino #eventoculturale #cittaditrani #zonapastorale #comitatofestepatronali #storia #devozione