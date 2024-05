Vita e cinema, sesto appuntamento mercoledì in biblioteca

Mercoledì 8 maggio 2024, ore 16.30, l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, impegnato nel promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani, in collaborazione con l'Università della Terza Età, invita a partecipare al sesto appuntamento della rassegna cinematografica VITA E CINEMA.Per l'occasione sarà proiettato un film che avrà come traccia cinematografica da seguire aspetti più comuni della nostra vita sociale, atteggiamenti e comportamenti negativi come la misantropia, il razzismo, il rapporto con i diversi orientamenti di genere, gli ebrei, la terza età e gli animali. Queste relazioni possono tirare fuori il peggio da ciascuno di noi, caratteristiche negative e mancanze del nostro carattere che mettono in piazza momenti di tristezza o di rabbia. Quante volte ci sarà capitato di non riuscire a trattenerci e di scoppiare pubblicamente?Il film che sarà proiettato è una speranza, perché nulla tuttavia è perduto ed anche dalle situazioni più complicate, la trama della pellicola si articolerà e dimostrerà che è possibile cambiare e tirare fuori il meglio di noi anche dalle situazioni più negative.Il film proiettato sarà commentato ed animato nel dibattito dal prof. Pasquale Menduni, Coordinatore del Progetto "Vita e cinema: la ricerca di senso attraverso l'immaginario" e dal prof. Gaetano Attivissimo, presidente dell'UniTre.