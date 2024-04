Un rendez vouz musicale tra due scuole di Trani e Capurso nel teatro del plesso Bovio

Decine di mani si sono alternate sui tasti del pianoforte che venerdì scorso, 5 aprile, ha vibrato la sua musica nel teatro del plesso "Bovio" di Trani. Sono state quelle degli alunni ed ex alunni del corso di pianoforte dell'istituto comprensivo "Rocca – Bovio – Palumbo" e degli alunni del corso musicale della scuola "Savio – Montalcini" di Capurso (Bari).Questo rendez-vous in punta di spartito, promosso dai docenti Marta Cuocci di Trani e Giuseppe Massarelli della scuola di Capurso, nell'ottica della collaborazione e dello scambio esperienziale fra istituti a indirizzo musicale, è stato fortemente condiviso dai rispettivi dirigenti scolastici, prof.ssa Francesca De Ruggieri della "Savio - Montalcini" e prof. Giovanni Cassanelli della "Rocca – Bovio – Palumbo", sempre attenti e disponibili al confronto con gli altri e con il territorio.Nel corso dell'incontro, infatti, i ragazzi hanno eseguito i brani raccolti nel volume "Volalora", composti dal professor Giuseppe Massarelli, e hanno interagito oltre che con i loro coetanei, anche con gli ex alunni della scuola "Rocca – Bovio – Palumbo", grazie anche al coinvolgimento dell'associazione musicale culturale "Domenico Sarro" di Trani, guidata dalla docente di pianoforte Cinzia Falco, che ha preso parte all'evento.Calorosa ed entusiasta è stata l'accoglienza del dirigente Cassanelli, dei docenti di strumento, di ed. musicale, del capo dipartimento Roberto Fasciano, di una rappresentanza di docenti curricolari e degli alunni della scuola tranese che hanno ospitato i giovani musicisti della provincia barese in un evento aperto all'intera comunità scolastica e alle famiglie. L'esperimento è riuscito ed è stato molto apprezzato, vi hanno partecipato in tanti e ha inaugurato una primavera in musica per i giovani e talentuosi pianisti in erba sull'asse Trani – Capurso.