Automobile prende fuoco in un cortile a Trani, nessun ferito

Per fortuna pochi danni nel cortile del condominio dove oggi un'automobile ha preso fuoco: è avvenuto nei pressi del lungomare, tra via Parenzo e via Natale D'Agostino, dove lo stesso proprietario dell'auto che era in quel momento a effettuare dei lavori nel portone, resosi conto della impossibilità di spegnere da solo le fiamme ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in maniera tempestiva a spegnere le fiamme.