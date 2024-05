Rassegna nazionale di poesia e narrativa, vincono studenti di Trani

Powered by

Sara Ramires e Andrea Lippolis della 3^P della Scuola Secondaria di 1° grado "Baldassarre" di Trani sono tra i vincitori della XXIV rassegna nazionale "Anna Malfaiera" di poesia e narrativa dedicata agli studenti di ogni ordine e grado indetto dalla Società Dante Alighieri e dal Comune di Fabriano.I due studenti tranesi hanno ritirato l'attestato e il volume che riporta gli scritti di diversi ragazzi selezionati da Bolzano a Palermo, nello splendido teatro "Gentile" da Fabriano.Sara, che ha partecipato con la lirica "La bellezza della fragilità" sostiene che "l'arte della Parola apre le porte all'Infinito". E Andrea, che ha presentato "Il fiume della libertà" (una favola che racconta la rivolta degli animali della foresta contro i soprusi di uno di loro): "Ho imparato in questi anni di scuola quanto una penna possa cambiare il mondo. Spero, nel mio piccolo, di dare il mio contributo ideale in tal senso".Il Dirigente scolastico, Marco Galiano, si complimenta con i suoi ragazzi che trovano nel piacere della scrittura "un modo nuovo per interpretare il loro vissuto e la realtà che li circonda".