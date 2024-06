Stasera tutti nel piazzale del Monastero per "La notte prima degli esami"

Notte di lacrime e preghiere: sì ma anche di risate, canti, ricordi condivisi e, ovviamente, tototracce per domani. A Trani nel piazzale del Monastero è ormai diventato un appuntamento tradizionale per esorcizzare la paura tutti insieme in quella che è la notte più lunga per i giovani studenti di tutte le scuole superiori: e così anche stasera, la notte prima degli esami vedrà riunirsi giovani istituti tranesi per cantare, ballare e sì, anche pregare. Infatti la Pastorale Giovanile di Trani, in collaborazione con i rappresentanti degli istituti scolastici superiori, organizza un breve momento di preghiera nella notte prima degli esami. Una maniera per affidare i maturandi nella vigilia della prima prova scritta nazionale. Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 20:30, nel Piazzale del Monastero di S. Maria di Colonna