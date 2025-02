Olio tedesco spacciato per italiano: Raffaella Merra (Azione) chiede controlli per la mensa scolastica tranese

Nelle scorse settimane è stata diffusa da svariati quotidiani nazionali e regionali la notizia secondo la quale sulle mense di Polizia ed Esercito in alcune regioni del Nord è stato distribuito olio da tavola tedesco, spacciato per olio extra vergine d'oliva pugliese biologico. La ditta Ladisa, responsabile delle mense in questione, ritirava l'olio (che riportava una doppia etichetta : Olio Savio italiano sovrapposta a quella reale: olio Penny, quello tedesco) dalla Compagnia Olearia Italiana Srl, che a sua volta è stata già denunciata dalla ditta barese. Si è scoperto inoltre che l'olio contraffatto conteneva un fitofarmaco pericoloso per la salute.Alla luce di quanto avvenuto, il Segretario di Trani del gruppo politico Azione, chiede all'assessore alla Pubblica Istruzione Lucia De Mari di far effettuare controlli ed approfondimenti per quel che riguarda l'olio utilizzato nelle mense scolastiche tranesi poiché queste, a loro volta, sono servite proprio dalla ditta Ladisa che, suo malgrado e nonostante sia parte lesa, si ritrova coinvolta nella spiacevole vicenda. Segretario Azione Trani Raffaella Merra