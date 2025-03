Primo laboratorio sulla cultura ebraica a Trani: un approfondimento storico e culturale

Venerdì 14 marzo 2025 si è svolto il primo "laboratorio dedicato" alla diffusione ed approfondimento della cultura ebraica con gli Istituti della scuola secondaria di II grado (Liceo Classico De Sanctis e l'IISS Aldo Moro-Cosmai).



Dell'evento ne diede conoscenza lo scorso 7 febbraio la consigliera Irene Cornacchia, delegata del progetto, in occasione della presentazione del LOGO della GIUDECCA di Trani, in ossequio al progetto "TRANI EBRAICA" promosso dall'Amministrazione e dall'UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane)



Il laboratorio ha visto una prima fase svolta nella biblioteca G. Bovio con i saluti del Sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, a tutti i ragazzi e docenti presenti.



Il primo cittadino ha qui ricordato l'importanza culturale circa la presenza della popolazione ebraica nella nostra città, che l'ha resa culla dell'attività commerciale di tutto il meridione. Ha poi rimarcato la potenzialità di sviluppo anche turistico che la Giudecca ha portato e continuerà a portare al nostro Paese.



Ha fatto seguito poi una lezione frontale in cui gli studenti hanno approfondito nozioni di cultura ed architettura ebraica tenute rispettivamente dal dr. Giuseppe Cuscito e dall'arch. Giorgio Gramegna.



Ed infine si è passati ad una visita guidata nelle vie della stessa Giudecca e della Sinagoga Scolanova, così da consentire agli studenti di toccare con mano quanto appreso durante la lezione.



"La partecipazione dei ragazzi e dei docenti è stata particolarmente attiva", continua la consigliera Cornacchia, sia durante la visita guidata che durante le importantissime e curiose nozioni acquisite in Sinagoga da quanto illustrato dalla dr.ssa Antonietta Caffarella delegata UCEI di Napoli.



La consigliera Cornacchia ringrazia i Dirigenti ed i Docenti degli istituti che hanno partecipato a questo primo laboratorio e agli esperti intervenuti per il supporto dato.