Mense scolastiche a Trani: olio spacciato per italiano? Il Comune risponde

, Segretaria politica del partito "AZIONE", lo scorso mese di febbraio, con comunicato circostanziato e sulla scorta di vicende diffuse da svariati quotidiani nazionali e regionali , aveva chiesto chiarimenti al Comune di Trani circa il possibile utilizzo di olio da tavola tedesco, spacciato per olio extra vergine d'oliva pugliese biologico, sulle mense scolastiche tranesi, atteso che la gestione delle stesse fosse in capo alla ditta Ladisa di Bari che, va detto, non ha alcuna responsabilità negli accadimenti segnalati da Azione. La risposta della Amministrazione Comunale non si è fatta attendere e stamani, sull'argomento ha pubblicato un post sui suo profilo social. Ecco il testo."La risposta tanto attesa. Sulla questione dell'olio delle mense scolastiche il dirigente al ramo ci tranquilizza scrivendo alla ditta Ladisa, la stessa risponde che l'olio utilizzato nelle mense scolastiche è olio bio Italia a Km0. La risposta ci consola e per il momento soddisfa i nostri dubbi. Azione Trani continuerà a vigilare, in attesa di conoscere se altre iniziative sono state intraprese che accertino la veridicità delle dichiarazioni riportate nella nota allegata" .Questo invece, a completezza di informazione, è il testo di risposta del Dirigente al ramo della Città di Traniche riporta i chiarimento chiesti dal Comune alla Ditta Ladisa srl: "Spett.le Ente, per quanto alla vs. cortese richiesta di chiarimenti pervenuta con nota protocollo n. 0016248/2025 si rappresenta che trattasi di evento risalente a maggio 2024 per fornitura diretta dal produttore Compagnia Olearia Italiana SAPIO e circoscritta al servizio oggetto di erogazione presso le mense della Polizia di Stato localizzate nell'Area Settentrionale. Per quanto opportunamente premesso si specífica che per il servizio di refezione scolastica erogato in favore del Comune di Trani è sempre stato fornito olio BIO Italia a Km 0, come previsto da offerta."