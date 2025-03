Il futuro che vorrei, entra nel vivo il contest rivolto alle scuole

Come si costruisce uno storytelling? Come si crea uno storyboard? E quali sono le priorità da rispettare nella costruzione di un reel sui social? A queste e molte altre domande tecniche e di carattere generale hanno risposto il sindaco Amedeo Bottaro e Alessandra Rondinone, assessore alle Politiche Giovanili, per presentare la seconda edizione del progetto Il futuro che vorrei nelle scuole di Trani, un contest che mette in sana competizione gli studenti dai 14 ai 19 anni e spronarli a realizzare un prodotto professionale, utilizzando i social in modo divertente e coinvolgente, con la possibilità di vincere premi importanti durante la finale che decreterà i vincitori durante il grande evento finale.Il liceo De Sanctis e l'IISS Cosmai hanno già tenuto i primi incontri durante le assemblee d'istituto in cui si è parlato del progetto in modo generico per poi approfondire alcuni argomenti, a cominciare dallo storytelling e la creazione di uno storyboard con Francesco Donato, conduttore televisivo, che ha introdotto i ragazzi all'analisi delle tecniche di scrittura e montaggio video. Grande l'entusiasmo tra i ragazzi, alcuni dei quali hanno già potuto sperimentare lo scorso anno l'adrenalina di creare un contenuto per i social, imparando così ad utilizzare le piattaforme in maniera costruttiva oltre che divertente. La creatività degli studenti sarà cosi trasformata in un momento di condivisione di idee con il Comune di Trani che premierà i progetti migliori per creare una sorta di campagna di comunicazione per la città attraverso i social network: sogni, fantasie, progetti e anche critiche costruttive per migliorare luoghi e offerte culturali per i più giovani. Gli incontri proseguiranno negli altri istituti che partecipano al contest, aperto da quest'edizione anche agli studenti tranesi fuorisede. I premi in palio sono molto allettanti: si va da un bonus del valore di 500 euro (in caso di partecipazione in gruppo il valore del premio sarà suddiviso tra i componenti del gruppo di lavoro) per i primi classificati a quello del valore di 200 euro (anche in questo caso se si partecipa in gruppo il valore sarà suddiviso tra i vari componenti) per i secondi. È previsto inoltre un premio del valore di 400 euro da spendere in prodotti di elettronica per la scuola che avrà inviato più video. I ragazzi vincitori del bonus potranno utilizzarlo in diversi modi: per un viaggio di istruzione, per l'acquisto di prodotti di elettronica o per un corso di patente di guida.È possibile partecipare e ottenere tutte le informazioni seguendo le pagine social dell'iniziativa costantemente aggiornate sulle pagine Facebook e Instagram Il futuro che vorrei, o via mail (ilfuturochevorreitrani@gmail.com).